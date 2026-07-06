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疑涉內線交易引關注…長榮總部遭搜索 家族十年恩怨引爆司法戰

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疑涉內線交易引關注…長榮總部遭搜索 家族十年恩怨引爆司法戰

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運遭檢調搜索，不只是一起司法案件，更讓沉寂多年的長榮集團家族經營與海空分家爭議，再度浮上檯面。記者許正宏／攝影
長榮海運遭檢調搜索，不只是一起司法案件，更讓沉寂多年的長榮集團家族經營與海空分家爭議，再度浮上檯面。記者許正宏／攝影

長榮海運（2603）遭檢調搜索，不只是一起司法案件，更讓沉寂多年的長榮集團家族經營與海空分家爭議，再度浮上檯面。

從創辦人張榮發過世後爆發兄弟爭產、集團經營權角力，到海空分家，再到如今延燒至疑涉內線交易，長榮家族近十年的兄弟鬩牆，如今正式進入司法調查階段，也讓這場延宕多年的家族紛爭成為市場關注的焦點。

長榮海運公司6日表示，檢調單位至公司進行相關搜索，過程中全力配合檢調單位調查，目前公司一切營運正常，對財務及業務並無影響。

根據了解，這起案件源自2024年，律師林文鵬向台北地檢署提出告發，指控長榮海運董事張國華、柯麗卿等人涉嫌違反《證券交易法》內線交易規定，因林文鵬是張國煒常用律師，當時這起告訴被解讀為家族爭產的延伸。檢調歷經一年多蒐證後，6日展開搜索及約談行動。

當時面對相關指控，張國華曾發表聲明強調，內線交易指控「子虛烏有」，屬於家族經營權爭議的事件不要波及無辜。

張國華聲明中指出，2023年6月30日長榮海運除息日，他以盤後鉅額交易方式買進長榮海運股票，是基於長期看好海運事業發展，並希望持續提高持股比重，因此早已規劃於除息交易日進場買股，相關交易均依法申報，至今持股未曾出售，也沒有出售計畫，絕無內線交易情事，更沒有任何犯罪所得。

張國華並表示，自己一生投入海運產業，早在2017、2018年長榮海運營運低迷、辦理兩次現金增資時，即投入大量資金認購，以實際行動支持公司發展，長期持有長榮海運股票的初衷從未改變。

對於外界質疑其與柯麗卿共同涉案，張國華當時也強調，有心人士濫用司法資源，刻意將其與他人連結，甚至影射存在其他共犯，相關說法均屬捕風捉影，不僅企圖影響司法辦案，也損害長榮海運聲譽及投資人權益；他表示，身為守法公民，將全力配合司法調查，但希望案件回歸事實，勿讓家族紛爭持續擴大。

值得注意的是，2024年底，張國華將手中約10.3萬張長榮海運股票辦理信託，交由國泰世華商業銀行財產信託專戶管理。市場人士當時分析，此舉顯示張國華長期持有長榮海運的態度未變，信託後持股短期內不易異動，用行動證明當初買進的動作是長期穩定股權的重要布局。

長榮 長榮海運 長榮集團

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