攜手環境永續與國民健康 環境部與高醫大簽署MOU共創公私協力新典範

環境部與高雄醫學大學於6日正式簽署合作備忘錄（MOU），簽署儀式在環境部部長彭啓明與高雄醫學大學校長余明隆的代表簽署下隆重完成。此項劃時代的合作案旨在透過政策效益強化、資源深度整合與制度創新，共同為「環境永續」與「醫學健康服務」兩大領域創造交集效益。

本項備忘錄之簽署，緣起於環境部推動「淨零碳排、永續環境治理，建構永續綠色未來」之核心方針，與高雄醫學大學長期「厚植醫學人文、深耕健康福祉，實踐醫療平權」之辦學願景相輔相成。雙方認為，單一領域的推動，已不足以因應複合型環境威脅，必須透過跨域合作的課程規劃、科學研究與實踐經驗，將「預防醫學」觀念融入環境政策的核心，方能攜手達成「環境永續共榮、促進國民健康」之雙贏目標。執行範圍涵蓋環境部及其所屬機關（構）、高雄醫學大學及其附屬機構與受委託經營之相關事業。

雙方未來將合作推動六大核心項目：一、協力推動環境教育，探討氣候變遷、環境污染與健康影響；二、培育環境議題人才，包括溫室氣體盤查、淨零碳排國際趨勢等；三、推動綠色醫療議題人才培育；四、落實溫室氣體盤查及減量等策略；五、落實醫療廢棄物源頭減量及資源循環等策略；六、深化空氣污染、氣候調適與健康相關研究，結合醫療人工智慧與遠距平臺系統等科技。

環境部部長彭啓明致詞時強調，面對環境暴露與氣候變遷的複合型挑戰，傳統部會單打獨鬥的時代已經過去，必須開創公私協力、跨域合作的新模式。他說，這次MOU的簽署，就是打破藩籬、落實制度創新的典範，環境部將與高醫大共同就人才培訓、政策及技術研究發展等範疇，協力推動環境友善與永續治理，期盼透過跨領域的協力創新，開創健康與永續共榮的康莊大道。

財團法人私立高雄醫學大學董事會董事長陳建志致詞表示，資源整合與協同治理是推動社會進步的重要動能。高醫體系將響應環境部的政策，與環境部攜手在環境永續與預防醫學領域持續深化合作，未來雙方也將在環境教育、人才培育、綠色醫療等面向攜手合作，將環境治理與健康促進更緊密地連結在一起，共同達成『環境永續共榮、促進國民健康』的永續願景。

高雄醫學大學校長余明隆致詞也說，「高醫大長年深耕健康福祉，實踐醫療平權，持續在醫學教育、臨床醫療、公共衛生、研究創新及社會責任等面向努力。此次與環境部攜手合作，正是落實公部門與學界攜手合作的重要里程碑。高醫大一定會全力以赴，將今日的共識化為具體行動，持續深化合作、累積成果，共同為『臺灣環境永續』與『全民健康』貢獻更多力量」。

簽署儀式圓滿完成後，雙方共同舉辦「綠蔭倍增計畫暨木質資源循環」交流會，深入探討氣候調適綠蔭倍增計畫、循環雙法等關鍵議題。雙方期盼透過此一跨域合作典範，發揮政策與學術資源整合的最大效益，為國人共創國民健康與環境永續的長遠福祉。