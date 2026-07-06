森崴子公司遭清算 永崴投控半年報將認列損失

永崴投控（3712）6日發布重訊消息指出，旗下子公司森崴能源（6806）轉投資的新加坡寶崴海事工程（SME）因資產已不足清償債務，且面臨債權人求償，SME董事會已決議啟動債權人自願清算程序，而永崴投控將在半年報認列相關財務影響，實際金額待清算報告出爐後才能得確認。

永崴投控表示，SME因資產已遠不足以清償債務，且已面臨債權人求償，母公司考量整體財務結構已無力持續支持其營運，因此於6日召開SME董事會，正式決議辦理自願清算，並已委任新加坡德勤（Deloitte）會計師事務所擔任清算人，正式啟動清算程序。

永崴投控指出，依新加坡法令，後續仍須召開債權人會議，再由法院正式指定清算人，預計約一個月內完成程序。清算人將接手進行資產調查與價值評估，並出具正式清算價值報告，作為後續清算及會計認列依據。

永崴投控表示，目前SME淨值約為負3億美元，整體負債約108億元，主要包括銀行貸款及供應商應付款，其中大部分屬船舶抵押貸款，另有部分信用借款。

其中，船舶抵押貸款部分，目前已委由債權銀行出售船舶，出售所得將優先償還抵押債權，其餘信用債務則依新加坡法律及清算程序分配；前述108億元負債不包含履約保證責任。

針對財務影響，永崴投控表示，由於SME已決議清算，森崴能源將依國際會計準則改採清算價值衡量資產及負債，不再以繼續經營基礎認列。不過，由於正式清算價值報告恐無法趕在8月中半年報公告前完成，公司將先委託鑑價機構針對SME主要資產、即四艘船舶進行鑑價，再與會計師討論估算合理的清算損失，並於8月中公布的半年報一次性認列。