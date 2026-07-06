三陽估年銷量增10% 台灣機車掛牌年成長1成

連結台中大肚與彰化和美的「大肚和美跨河橋梁新建工程」今舉行合龍典禮，整體工程進度截至今年6月底已達93.469%，穩定超前，預計10月底全線通車。國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今出席致詞說，這座橋讓地方期盼了整整20年，過去民眾往來繞行超過10公里，未來通車後，兩地原本超過30分鐘的車程將大幅縮短至只要3分鐘，效益不光是大肚跟和美，更是台中市與彰化縣兩個生活圈的共榮與共享，啟用後將全面帶動中台灣的進步與發展。

2026-07-06 15:34