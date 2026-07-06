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三陽估年銷量增10% 台灣機車掛牌年成長1成

中央社／ 台中6日電

三陽工業行銷本部協理莊廣賓今天預估，下半年台灣機車市場旺季效應可期，今年台灣新機車掛牌數可較2025年成長10%，三陽在台灣市場年銷售量目標成長10%，市占率持續超過4成。

三陽SYM下午在台中發表All New JET SL/SL+運動型車款，會中莊廣賓接受媒體短暫採訪。他表示，SYM規劃此次發表All New JET SL/SL+，每月銷售量目標6000輛至7000輛。

展望今年及下半年台灣機車市況，莊廣賓指出，按照以往經驗，下半年通常是「大月」，亦即有暑假銷售旺季助攻，下半年銷售量會較上半年佳，上半年台灣機車市場較2025年同期成長10%，預期今年台灣機車市場可較2025年成長10%，其中4成車款為高階車款。

展望三陽SYM今年業績，莊廣賓預期，今年三陽在台灣機車市場銷售量目標較去年成長10%，全年銷售量目標33萬輛，市占率起碼超過4成。

電動機車布局進展，莊廣賓指出，三陽持續配合政府政策，布局電動機車，期盼電動機車相關充電基礎建設能繼續擴展。

根據統計，6月三陽在台灣機車市場掛牌數3萬489輛，市占率45.3%，累計今年前6月三陽掛牌數15萬6972輛，市占率43.2%；今年前6月台灣機車掛牌數36萬3422輛，較2025年同期的33萬231輛成長10.05%。

三陽在6月底股東會上指出，今年經營主軸為「穩」，維持營運穩定基礎，積極掌握成長機會，以「穩中求進」作為經營原則；今年經營目標包括維持台灣機車市場市占第一、全球摩托車年銷售突破75萬輛。

電動機車 三陽 台中

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