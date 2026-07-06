17LIVE新添生力軍 攜手新北國王再造運動與趣味兼具的娛樂新動能

17LIVE與新北國王職業籃球隊（以下簡稱新北國王）為直播平台與籃球再造娛樂新動能，為豐富平台內容以及為用戶、球迷創造更有趣的娛樂內容。亞洲直播自媒體領導品牌17LIVE 6日宣布與新北國王職業籃球隊展開為期三年的啦啦隊冠名合作協議，雙方攜手推動台灣職籃娛樂IP進入全新階段，這次合作會專注於啦啦隊經營與拓展職業籃球的娛樂體驗與球迷互動模式，將結合競技表演、直播互動與粉絲經濟，線上集結粉絲動能、場內全面引爆，共創虛實整合的應援新生態。

17LIVE指出，QUEENS自成立以來，持續努力發展為台灣職籃場內外最受矚目的娛樂焦點。近年除了擴大陣容規模至13名成員、引進韓籍成員豐富演出層次外，更推出原創歌曲《SHINE ON》延伸品牌影響力，在上賽季的主場演出與社群聲量均創下隊史新高。

這次為期三年的長期深度合作，包括官方直播內容合作、啦啦隊品牌冠名（啦啦隊將冠名為「17LIVE QUEENS」，下個賽季正式亮相）、每季啦啦隊女孩選秀計畫、以及17LIVE專屬主題周等。而為了讓球迷更有參與感，相關活動會納入更多參與元素，讓球迷能見證新生代啦啦隊誕生過程，預計能為職籃球迷與直播平台用戶帶來有別於過往、更多元刺激有趣的互動體驗。

未來，「17LIVE QUEENS」成員也將陸續於17LIVE平台開播，即時分享球場幕後花絮、訓練生活及個人魅力，拉近與球迷的距離，讓球迷除了在場邊喝采外，也能更深入參與QUEENS成長歷程，感受啦啦隊女孩們更多元的魅力與才藝。

新北國王營運長齊文駿表示，這份創紀錄的長期合作，是市場對QUEENS品牌價值最直接的肯定。過去一年，我們在人才、內容與演出品質上大幅投入，今天的結果證明這些努力正在轉化為真實的商業價值。接下來，我們將把這份合作的資源直接投入人才培育與主場演出製作，持續提升每一位進場球迷的體驗。

17LIVE總經理蔡國棟表示，「新北國王隊對冠軍努力不懈的精神，與17LIVE持續追求創新、挑戰極限的企業文化不謀而合。我們非常榮幸能與Queens啦啦隊合作，透過頂尖的直播技術與社群經營上的經驗，結合17LIVE集團的跨國資源，期待藉由線上的超高凝聚力，為球隊蓄積最強大的爭冠動能，攜手為球迷帶來全方位觀賽體驗，也讓「17LIVE QUEENS」走向國際，讓更多人看見台灣職業籃球的熱情與活力」。

17LIVE指出，眾多合作項目中，備受矚目的啦啦隊新成員徵選活動將導入更多粉絲參與元素。第一階段將透過17LIVE專屬票選網站進行公開海選，讓球迷能踴躍支持心目中的潛力新秀；第二階段則由新北國王進行專業評選，最終選出具備專業舞台魅力與人氣發展潛力的新成員加入「17LIVE QUEENS」。選拔過程將在17LIVE平台與「17LIVE QUEENS」的社群公開，邀請球迷一起參與並見證女孩們的燦爛巔峰時刻。雙方也將規劃舉辦「17LIVE主題周」，結合賽事、啦啦隊表演、球迷互動及線上直播活動，打造線上線下串聯的娛樂體驗，進一步擴大職業籃球與數位族群的連結。