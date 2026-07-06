「股轉房」資金流向海外？台灣富豪狂買日本房產 專家曝兩大誘因

史上最嚴打房下，「股轉房」效應轉進海外房地產，台灣富豪大舉進軍日本置產。據外媒報導，台灣人已成為東京新建公寓最大的境外買家，占東京都心新建公寓外國買家近三分之二。專家指出，日圓疲弱、台灣豪宅政策不友善都是讓高資產族群資金外溢至海外的原因。

據日經新聞引述日本國土交通省資料顯示，今年上半年，居住在日本以外的台灣買家在東京23區購入192 戶新建公寓，比2024全年多出 82%。

外媒指出，這一波需求主要來自AI需求帶動台積電（2330）等半導體產業景氣，台股表現強勢，讓台灣財富快速累積，加上日圓疲弱使得日本房產相對便宜，也讓台灣富豪置產眼光轉往東京、大阪等地區。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，一直以來日本房地產都因為生活文化習性受台灣人喜愛，且有地緣鄰近性與熟悉度，加上交易房產程序類似台灣，還有不少國內房仲業者，以及國內銀行可接洽辦理，都是國人想在海外置產的口袋名單，且在日圓維持了好長一段時間弱勢，更令投資日本房市有利可圖。

另一方面，目前台灣房市信心不振，政經狀態也稍顯動盪，且國內豪宅有貸款上的限制以及在交易的稅率與利率上等也都不友善，除非是品牌、地段優勢的個案外，都讓高資產族群較無意願在國內豪宅市場加碼布局，除了股市外，轉向海外房產當然是投資選項之一，亦可能促使日本、美國、新加坡等地的置產量體。

至於投資日本房地產上，陳炳辰分析，常見以出租投報與未來轉手獲利為主，以出租來說，在高房價的東京會以套房小宅為主，所以總價仍可控制，而大阪、名古屋或其他二線城市雖也可以購置小坪數物件出租，卻更有購置一戶建來出租的情況，投報率比起像台北市高房價常只有1.5%或2%多的投報率，依照地區的不同還能多個兩到三個百分點。

不過，陳炳辰也提醒，持有出租勢必得要付出物業管理、修繕費用、房屋稅、所得稅等，以及交易上包含仲介服務費、不動產取得稅，以及其他類似台灣交易的各類稅額，出售時獲利課稅也是必然，而貸款上也不會有太多空間，不少買方是直接以現金購置，要是獲利換算台幣來是否划算也不一定，都是購置須注意的地方。