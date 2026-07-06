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善款捐贈公益 安永公益音樂會「愛在音樂裡」傳遞愛與社會影響力

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
安永聯合會計師事務所舉辦「安永公益音樂會-愛在音樂裡」。安永／提供
安永聯合會計師事務所舉辦「安永公益音樂會-愛在音樂裡」。安永／提供

音樂能跨越語言與文化，觸動人心並療癒靈魂。安永聯合會計師事務所舉辦「安永公益音樂會-愛在音樂裡」，透過悠揚樂聲傳遞愛與關懷，展現企業對社會的深度連結，並以實際行動支持公益，打造正向永續影響力。

此次公益音樂會以愛為主軸，邀請多位優秀音樂家透過鋼琴、小提琴、聲樂等多元演出形式，演繹跨越時代與地域的經典曲目。音樂會上演出多首經典樂曲，從電影《新天堂樂園》到《辛德勒名單》主題曲的動人旋律，引領聽眾回望深刻情感；普契尼歌劇《強尼．史基基》中的〈我親愛的爸爸〉、德利伯〈拉克美〉的〈花之二重唱〉，以及多首臺灣經典名曲如〈望春風〉、〈桃花過渡〉、〈草螟弄雞公〉等，交織出東西文化與世代記憶的情感共鳴。

安永聯合會計師事務所傅文芳所長於致詞中表示，企業價值不僅來自於專業服務的成果，更體現在對社會長期且持續的承諾。安永長期投入公益與藝術文化的支持，將文化參與視為企業與社會共好的重要一環。本次承蒙多家企業以及好朋友們共同與安永以實際的力量支持公益；本次音樂會善款將捐贈予『大師藝術』，期望透過支持藝術平臺，讓更多臺灣年輕優秀的音樂學子們有機會與國際知名音樂家近身學習、拓展國際視野與經驗；也鼓勵大眾親近音樂、深化文化素養。

音樂會上，特別邀請到國際鋼琴家嚴俊傑教授演出多首經典之作，包括李斯特的第3號《愛之夢》、蕭邦《第一號敘事曲》等經典作品，深刻呈現愛與人性的多重面向。此外，以臺灣創作聞名的鋼琴家盧易之、女高音賴珏妤，以及小提琴家歐之瑀，也輪番演出，以精湛演出傳遞音樂中的情感力量。

音樂會尾聲，嚴俊傑教授與安永財務諮詢服務股份有限公司何淑芬總經理以精彩的四手聯彈，共同演奏電影《火戰車》主題曲，帶來象徵勇氣、希望與信念的悠揚樂章。最後的安可曲，則由安永合夥人們共同合唱〈明天會更好〉，傳達攜手同行的信念，為活動畫下充滿溫度與祝福的句點。

安永 公益 音樂會

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