AI與半導體重塑房市版圖 科技廊帶南移牽動台中住宅與營造業市場定位

隨著台灣半導體與AI產業持續擴張，全國房地產與營造業的發展邏輯正出現明顯轉變。正心不動產估價師聯合事務所市場研究室陳孟筠協理指出，科技廊帶南移牽動台中住宅與營造業市場定位，台中房市的下一階段競爭力，將不再只是「哪個重劃區最熱」，而是「哪些區域能與產業、就業、交通與生活機能形成長期連結」。

過去市場多以住宅買賣移轉、房價漲跌與區域人口變化觀察房市，但從全國產業鏈的角度來看，房地產早已不只是住宅市場，而是涵蓋工業地產、科技廠辦、倉儲物流、園區周邊住宅、員工宿舍與基礎建設工程等多元領域。

陳孟筠認為，未來真正牽動房市版圖的關鍵，不只在於人口往哪裡移動，更在於產業鏈、土地供給、電力配置與高階人才流向。

從產業發展趨勢觀察，台灣目前最具成長動能的產業仍集中在半導體與AI應用。根據國科會資料，114年我國三大科學園區營業額達5.8兆元，年增21.8%，創下歷史新高，主要受惠於AI應用浪潮、半導體先進製程與供應鏈韌性提升。

另截至115年5月，三大科學園區就業人數合計已達34.4萬人，其中南部科學園區約10萬人，中部科學園區約6.3萬人，顯示南科在科技人才承載與產業聚落規模上已明顯擴大，並成為台灣科技產業南向延伸的重要節點。

陳孟筠表示，對台中而言，科技廊帶南移並非單純利空，而是市場定位必須重新調整。台中過去受惠於中科、精密機械、工具機、台商回流與重劃區開發，長期位居中台灣房市核心。

然而，當AI、半導體與先進封裝產業鏈加速向嘉義、台南、高雄、屏東等區域擴張，台中未來將面臨高科技人才與新興產業投資被南部科技廊帶分流的壓力。過去依賴人口紅利、重劃區題材與外溢買盤支撐的住宅市場，將更需要回到實質就業、產業升級與區域機能條件來檢驗其支撐力。

不過，台中並非失去競爭優勢，而是成長邏輯正在轉換。台中的工業地產強項，主要來自既有製造業、精密機械、工具機與自用型企業擴產需求；南部半導體S廊帶則更多受惠於AI、先進製程、先進封裝與半導體供應鏈擴張。

兩者並非完全替代關係，而是代表不同產業動能與不同房地產需求型態。中部偏向中小型製造、工業用地、自用廠房與物流支援，南部則帶動大型廠辦、園區工程、公共建設、員工住宅與高所得人才居住需求。

因此，台中面臨的挑戰不是市場消失，而是產業轉型速度與新興科技投資競爭的問題。未來台中若要維持房市與營造業動能，不能只依賴住宅開發與重劃區題材，而必須進一步強化科技廠辦、產業升級、商辦服務、物流倉儲與高階人才居住機能。

換言之，台中房市的下一階段競爭力，將不再只是「哪個重劃區最熱」，而是「哪些區域能夠與產業、就業、交通與生活機能形成長期連結」。

對營造業而言，未來的策略也不應是「離開台中」，而是「跨出台中」。在台中住宅市場量能趨緩、開發案更重視去化速度與產品競爭力的情況下，營造業若只固守單一城市，將錯失嘉義、台南、高雄、屏東等新興科技廊帶所帶來的廠辦、園區工程、公共建設、員工住宅、宿舍與基礎建設需求。

陳孟筠表示，未來營造業必須從傳統住宅工程思維，轉向全國產業鏈工程市場，追逐有產業支撐、有基礎建設、有長期就業人口的新興區域。

整體而言，台灣房地產市場正在從「住宅價格循環」轉向「產業鏈配置競爭」。未來哪裡具備土地、電力、園區、就業與高所得人口，哪裡就可能形成下一波房地產動能。

陳孟筠指出，台中仍是中台灣生活圈與工業地產重鎮，但面對南台灣半導體S廊帶成形，台中房市與營造業必須重新定位，從單一住宅市場思維，擴大到工業地產、科技廠辦、產業服務、物流支援與跨區營造需求，才能在新一輪區域競爭中獲取優勢。

她認為，從全國產業鏈角度來看，房地產市場不能只集中觀察「住宅」市場，因為未來房地產動能將更深度連結產業佈局。當半導體與AI產業選擇嘉義、台南、高雄、屏東等具備土地與基礎建設條件的新興發展區，產業鏈與人才勢必跟著移動。

對台中來說，真正的挑戰不是短期房價漲跌，而是能否在產業鏈重組下，留住人才、升級產業，帶動更多的實質剛性需求，並找到下一階段房地產市場的新定位。