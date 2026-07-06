快訊

北捷台北車站M8傳辣椒水外洩！民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

超級颱風巴威狂風暴雨畫面曝光！ 外媒估「北轉朝台灣逼近」

聽新聞
0:00 / 0:00

星宇航空攜手7-ELEVEN CITY PRIMA 全新聯名限量開跑

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
第二波星宇航空磁力飛機鐵罐組，推出四款盲盒設計，磁力飛機可沿著鐵罐盤旋飛行。業者提供
第二波星宇航空磁力飛機鐵罐組，推出四款盲盒設計，磁力飛機可沿著鐵罐盤旋飛行。業者提供

星宇航空再度攜手7-ELEVEN旗下CITY PRIMA精品咖啡推出全新跨界合作，自7月8日起推出限量聯名周邊，以「精品生活X精品航旅」為概念，今年除推出兩款全新互動式收藏商品，更同步推出集點加價購活動及台北－東京、台北－鳳凰城雙人來回機票抽獎活動。

星宇航空此次聯名活動分兩波推出限定盲盒商品，第一波自7月8日至7月21日，凡購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，加價129元即可獲得「星宇航空迴力飛機跑道組」乙組，全系列共四款機型，附有專屬跑道，可自由拼接成完整跑道場景，重現飛機滑行起飛的經典畫面。

第二波自7月22日至8月4日，購買CITY PRIMA精品咖啡滿200元，加價159元，即可獲得「星宇航空磁力飛機鐵罐組」，同樣推出四款盲盒設計。磁力飛機可沿著鐵罐盤旋飛行，除了能展示外，還能當存錢筒，讓航空收藏更添互動樂趣。

同步登場的「CITY PRIMA 品味極致升空集點GO」活動，也推出多款旅行主題聯名商品，包括星宇航空迴力飛機跑道禮盒、自動晴雨折傘、安全扣飲料提帶及拖輪行李組……等，設計皆延續星宇航空品牌美學，巧妙融入機場跑道、飛機座椅安全帶扣環及A350-1000碳纖維機身等航空元素，兼具收藏價值與日常實用性，讓旅行品味延伸至生活每一刻。

活動期間購買CITY PRIMA精品咖啡即可累積點數，除可兌換或加價購聯名周邊外，集滿5點還可兌換抽獎資格，有機會獲得星宇航空台北－東京或台北－鳳凰城經濟艙雙人來回機票。

星宇航空

延伸閱讀

夏日必嘗！7-ELEVEN CITY TEA再推「統一布丁（焦糖出走咘布）冰沙」

下半年旅遊戰開打！可樂×星宇全航線7折起 東南主推冬遊義大利省10%

K董親駕返台 星宇首架「空山銀」彩繪機首度現身桃機

影／星宇航空首架彩繪機交機 張國煒親自駕「空山銀」抵桃機

相關新聞

店面居然和住宅一樣價！菲女狼看房意外上一堂商業課：現在大家搶的不是黃金店面

在北士科一新建案，店面開價竟與住宅相近。代銷分析，消費習慣改變使實體店面價值降低，且新興重劃區人口與商業機能尚待發展，反映房地產市場的轉變。

美國電網告急！四大商砸700億美元加強變電站投資 重電廠迎黃金商機

AI用電兇猛，加上熱浪來襲，美國電網進入緊急狀態，電力設備成為AI基礎建設的新瓶頸，其中變壓器市場持續供不應求。台廠包括華城（1519）、士電（1503）、亞力（1514）等可望受惠，目前各廠也都在手訂單滿檔。

產業供需吃緊加劇 高盛：新代正加速取代日本龍頭廠發那科

隨AI與資料中心需求高速成長，許多工廠自動化產品領域已隨處可見供需吃緊現象。高盛證券指出，如亞德客-KY（1590）的滾珠螺桿已比線性滑軌更吃緊；新代（7750）的營收成長動能甚至已超越日系大廠發那科（Fanuc）等。

市場保守「銀新未來城」招商流標 新北：檢討後再公告

新北市長侯友宜重要開發案三重「銀新未來城」BOT招商案，日前截止收件無人投標。新北市衛生局指出，將盡速檢討招商條件及合作模式，廣泛蒐集市場意見，調整招商文件後再次公告招商。由於侯友宜任期僅剩不到半年，地方憂心招商案難在侯任內完成。

三鶯線通車利多出盡？5站房價下跌、這站漲一成

三鶯線六月底開始為期兩個月免費試乘，迎來觀光人潮，不過今年房價似乎尚未反映通車效應。台灣房屋集團統計實價登錄，三鶯線沿線站點一公里內住宅2026年1~6月交易，排除媽祖田、挖子、橫溪等交易量過少站點後，漲幅最大站點為頂埔站，從2025年的41.7萬，今年升至46.1萬，漲幅達10.7%，堪稱最受惠站點。

「股強房弱」 專家大預言推演三情境

去年以來，由於AI產業大爆發，股市一路飆漲，房市則受限於央行第七波打房，呈現量崩價跌，股市遠強於房市，形成明顯「股強房弱」現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。