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士電拚綠能業績占比逾50% 擴太陽能綠電使用

中央社／ 台北6日電

重電大廠士電積極布局綠能產品及服務事業，規劃3年內綠能業績占比目標超過35%，中長期目標綠能占比超過50%。士電也持續拓展太陽能綠電使用，擴充自建置屋頂型太陽能，規劃到2030年使用15%綠電。

士電在2025永續報告書中指出，2025年綠能產品及服務營收占比約33%，持續推動綠能產品及相關服務事業。

士電說明，持續透過「綠巨能」品牌，整合並提供相關綠能服務，以綠能供應者、升壓站建置、儲能案場、綠能應用等，作為綠能發展4大主軸，其中綠能工程應用包括太陽能電廠、升壓站、單元變電站、儲能系統工程等。

士電指出，持續投入地面型太陽能建置，跨足儲能案場，完成多個儲能場上線供電，2025年綠能工程的案場統包（EPC），已完工且併網超過20件、建置中有12件。此外士電也參與政府大型公共工程及台電統包工程，累計至2025年共參與43件公共工程。

在綠能產品，士電指出，集團綠色產品包括高效能簡易通訊型伺服馬達、多傳變頻器DX300、水泵專用變頻器、排風專用變頻器、中空軸伺服馬達、非晶質模鑄式變壓器、新世代變壓器、智慧監控、高效節能整流變壓器、ISG啟動發電機與控制器、電動車用動力系統、充電樁、減碳矽鋼片、植物油變壓器等。

在電力市場布局，士電指出，除設備汰舊換新及升級外，持續擴大系統工程業務並配合政府綠能政策，積極投入太陽能與儲能系統，市占率持續提升，也積極擴展北美、東南亞等海外市場。

在海外配電市場，士電表示，積極布局中國大陸、東南亞、沙烏地阿拉伯、孟加拉等市場，持續投入綠能、智能化及小型化產品研發，並推動產品國際認證。

在自動化設備及零件部門，士電指出，全球製造業新一波投資循環，半導體、人工智慧AI運算及新能源產業擴產，帶動大規模設備汰舊換新與智慧化升級需求，士電持續深化AI應用、智慧製造及綠能相關產品與解決方案。

士電持續推動自建置屋頂型太陽能計畫。根據資料，第一階段2022年至2024年設置容量1896kWh，已完成1940kWh進度超前，第二階段2025年至2027年規劃設置容量2690kWh，第三階段2028年至2030年規劃設置容量1780kWh。

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