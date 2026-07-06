美國電網告急！四大商砸700億美元加強變電站投資 重電廠迎黃金商機

AI用電兇猛，加上熱浪來襲，美國電網進入緊急狀態，電力設備成為AI基礎建設的新瓶頸，其中變壓器市場持續供不應求。台廠包括華城（1519）、士電（1503）、亞力（1514）等可望受惠，目前各廠也都在手訂單滿檔。

本土法人報告指出，川普政府宣布全美最大的能源電網進入電力緊急狀態，而PJM容量市場2026至2027年度容量價格更較前一年暴漲約833%，反映AI資料中心快速增加、燃煤電廠退役及可靠容量不足，已開始推升整體供電成本，也迫使公用事業加速擴充電網投資。

目前美國四大電網營運商PJM、ERCOT、MISO及NYISO等已規劃逾700億美元輸電及變電站建設，重點集中於345kV、500kV及765kV超高壓輸電網、大型變壓器及GIS設備，顯示AI帶動的用電需求已從資料中心延伸至整體輸配電基礎建設，變壓器將成為最直接受惠產品。

此外，隨著AI資料中心規模由過去10至50MW，提升至300MW、500MW甚至1GW等級，一座500MW AI園區通常需要4至8台大型變壓器，市場對供應商除了產品品質外，也更重視北美認證、全球產能及大型專案交付能力。

在外銷變壓器上，華城仍是領頭羊，近年外銷占比逐年提升，今年前四月外銷業績占比已提升至66%， 華城表示，預估全年外銷占比可望首度突破六成。

華城表示，目前在手訂單持續滿載，且已經在接2029~2030年的訂單，其中AIDC相關訂單更是爆炸性成長，從去年120億元，到目前已達200億元，預估今年AIDC營收規模比重可超過15%。

士電近年亦積極布局北美市場，已成為台廠外銷變壓器主力之一。士電表示，在北美市場的掌握度也愈來愈好，北美外銷訂單上，其中AIDC訂單就占比達30%，今年外銷營收比重可從去年15~20％，拉高到25％，預期外銷營收成長夠可望成長30％，超過原先年增20％的預期。

亞力則是隨著半導體廠出貨至海外，亞力表示，這股AI發展力道太強，科技大廠都在趕進度，也有接到半導體晶圓代工廠追加訂單，另，美系記憶體大廠在新加坡、台灣的訂單也成長中，預期全年半導體廠接單量可望成長兩成，