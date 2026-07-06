產業供需吃緊加劇 高盛：新代正加速取代日本龍頭廠發那科

隨AI與資料中心需求高速成長，許多工廠自動化產品領域已隨處可見供需吃緊現象。高盛證券指出，如亞德客-KY（1590）的滾珠螺桿已比線性滑軌更吃緊；新代（7750）的營收成長動能甚至已超越日系大廠發那科（Fanuc）等。

高盛證券上周舉行「亞太機械與自動化產業」之旅行程，拜訪多家台灣與日本工廠自動化（FA）相關公司。高盛總結，目前的產業焦點，已轉移至供需吃緊下，「能否生產」與「能否調漲價格」二大重點。

高盛指出，除了原物料和勞動力成本上升之外，由供需吃緊所驅動的價格調漲，在工廠自動化領域也已迫在眉睫，吃緊的程度和漲價的幅度，則因產品而異，取決於供需失衡的嚴重程度而定。

如在CNC（電腦數值控制系統）領域，屬於特定廠商交期延長的現象尤為顯著，進一步帶動台灣廠商的營收加速成長。以發那科為首的日本 CNC 廠商交期正從原本的二到三個月拉長至二倍以上。

高盛指出，觀察新代科技的營收成長率，已開始超越發那科（Fanuc）等日本 CNC 供應商在中國大陸的營收與營收成長率。此一趨勢顯示，新代科技可能會成為加速取代日本廠商的潛在催化劑。

而在傳動元件領域方面，滾珠螺桿的供需比線性滑軌更為吃緊。根據高盛調查，這主要反映出半導體後段製程設備、以及印刷電路板（PCB）相關產品（不僅包括 PCB 製造本身，還包括連接器等相關產品）的強勁需求。

而數家台灣傳動元件廠商已開始實施漲價，帶動包括亞德客-KY等廠商營收持續高速成長。第一輪漲價（主要針對滾珠螺桿）已於 2025 年底至 2026 年初宣布。隨後在今年春季（3-4 月）展開了第二輪漲價，其中滾珠螺桿漲約 20%，而線性滑軌則上漲約 10%。