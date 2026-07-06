快訊

佀廣洋回應17項指控！認霸凌致歉 否認賣大麻、小帳罵高嘉瑜

獸醫艱途／高分搶手科系的殘酷現實 血汗環境嚇退人才

MLB／大聯盟官網首圖就是他！鄭宗哲只用兩打席就解鎖首度單場雙安

聽新聞
0:00 / 0:00

市場保守「銀新未來城」招商流標 新北：檢討後再公告

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三重銀新未來城模擬圖。圖／新北市衛生局提供
三重銀新未來城模擬圖。圖／新北市衛生局提供

新北市長侯友宜重要開發案三重「銀新未來城」BOT招商案，日前截止收件無人投標。新北市衛生局指出，將盡速檢討招商條件及合作模式，廣泛蒐集市場意見，調整招商文件後再次公告招商。由於侯友宜任期僅剩不到半年，地方憂心招商案難在侯任內完成。

新北市邁入高齡社會，當初侯友宜赴新加坡訪問時，參考新加坡海軍上將村，在碧華國中舊址打造「銀新未來城」，希望透過BOT模式引進民間資源，打造結合住宿式長照機構、護理之家、日照中心、門診醫療、復健服務及健康促進等功能的整合型高齡照護園區。

銀新未來城基地規模2.3公頃，預計投入民間資源56億元，規畫興建住宿型長照機構約200床、社區式長照機構120人、居家式長照機構、醫療設施、全齡友善附服務居住單位及運動設施、幼兒托育設施等空間。

全案在2021年曾首度招標流標，但因社福用地等公益性議題，案件遲至2025年6月內政部才通過審議。

本次招商未能吸引廠商投標，新北市衛生局分析，近年營建成本、資金成本及市場投資環境變化，加上本案開發量體較大，投資金額高、回收期長，市場評估相對審慎，因此影響投資意願。

衛生局指出，銀新未來城仍是因應高齡社會的重要政策建設，推動方向不變，後續將盡速檢討招商條件及合作模式，並廣泛蒐集市場意見，在兼顧公共利益及投資可行性的前提下調整招商文件，重新公告招商，提升民間參與意願。

新北市議員李余典表示，銀新未來城是侯友宜一再強調、承諾任內要完成的重要政策，如今無人投標，他認為，既然市府不自己蓋要採取BOT，相關內容不能全由市府主導，而是應廣泛徵詢社福單位、長照機構及相關專業領域意見，整合出符合市場需求的完整方案，否則量體過大，自然降低投資意願。

李余典指出，銀新未來城內容應涵蓋多元面向，也要尊重公開招標與市場機制，畢竟業者在商言商，投資人一定會考量是否有合理收益，除醫療及長照功能外，也應檢視商場、美食街、停車場等配套設施是否足以支撐整體營運，才能縮短理想與實務間的落差，不能固步自封。

新北市議員王威元則表示，現階段無人投標並不令人意外，今年已進入選舉年，許多涉及龐大投資的重大BOT案，業者都可能抱持觀望態度，等待新任市長上任後確認政策方向，再決定是否投入。

王威元表示，市場期待新市府未來是否調整招商條件或規畫內容，市府後續若能重新檢討招商內容，朝更符合市場需求的方向修正，「怎麼做都是一種進步」，只要能提高招商成功機會，都正面看待。

長照

延伸閱讀

板橋圖書館分館拆除重建 侯友宜：打造全齡共融新地標

天豐新能源：將投入台灣風電市場 擬採併購風場參與

微風、新光三越經營權戰延燒！專櫃接撤場通知 北車恐陷2個月黑暗期

台65新莊新匝道11.6億中央全額負擔 新北民代：有效紓解中正路車流

相關新聞

店面居然和住宅一樣價！菲女狼看房意外上一堂商業課：現在大家搶的不是黃金店面

在北士科一新建案，店面開價竟與住宅相近。代銷分析，消費習慣改變使實體店面價值降低，且新興重劃區人口與商業機能尚待發展，反映房地產市場的轉變。

美國電網告急！四大商砸700億美元加強變電站投資 重電廠迎黃金商機

AI用電兇猛，加上熱浪來襲，美國電網進入緊急狀態，電力設備成為AI基礎建設的新瓶頸，其中變壓器市場持續供不應求。台廠包括華城（1519）、士電（1503）、亞力（1514）等可望受惠，目前各廠也都在手訂單滿檔。

產業供需吃緊加劇 高盛：新代正加速取代日本龍頭廠發那科

隨AI與資料中心需求高速成長，許多工廠自動化產品領域已隨處可見供需吃緊現象。高盛證券指出，如亞德客-KY（1590）的滾珠螺桿已比線性滑軌更吃緊；新代（7750）的營收成長動能甚至已超越日系大廠發那科（Fanuc）等。

市場保守「銀新未來城」招商流標 新北：檢討後再公告

新北市長侯友宜重要開發案三重「銀新未來城」BOT招商案，日前截止收件無人投標。新北市衛生局指出，將盡速檢討招商條件及合作模式，廣泛蒐集市場意見，調整招商文件後再次公告招商。由於侯友宜任期僅剩不到半年，地方憂心招商案難在侯任內完成。

三鶯線通車利多出盡？5站房價下跌、這站漲一成

三鶯線六月底開始為期兩個月免費試乘，迎來觀光人潮，不過今年房價似乎尚未反映通車效應。台灣房屋集團統計實價登錄，三鶯線沿線站點一公里內住宅2026年1~6月交易，排除媽祖田、挖子、橫溪等交易量過少站點後，漲幅最大站點為頂埔站，從2025年的41.7萬，今年升至46.1萬，漲幅達10.7%，堪稱最受惠站點。

「股強房弱」 專家大預言推演三情境

去年以來，由於AI產業大爆發，股市一路飆漲，房市則受限於央行第七波打房，呈現量崩價跌，股市遠強於房市，形成明顯「股強房弱」現象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。