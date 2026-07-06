市場保守「銀新未來城」招商流標 新北：檢討後再公告

新北市長侯友宜重要開發案三重「銀新未來城」BOT招商案，日前截止收件無人投標。新北市衛生局指出，將盡速檢討招商條件及合作模式，廣泛蒐集市場意見，調整招商文件後再次公告招商。由於侯友宜任期僅剩不到半年，地方憂心招商案難在侯任內完成。

新北市邁入高齡社會，當初侯友宜赴新加坡訪問時，參考新加坡海軍上將村，在碧華國中舊址打造「銀新未來城」，希望透過BOT模式引進民間資源，打造結合住宿式長照機構、護理之家、日照中心、門診醫療、復健服務及健康促進等功能的整合型高齡照護園區。

銀新未來城基地規模2.3公頃，預計投入民間資源56億元，規畫興建住宿型長照機構約200床、社區式長照機構120人、居家式長照機構、醫療設施、全齡友善附服務居住單位及運動設施、幼兒托育設施等空間。

全案在2021年曾首度招標流標，但因社福用地等公益性議題，案件遲至2025年6月內政部才通過審議。

本次招商未能吸引廠商投標，新北市衛生局分析，近年營建成本、資金成本及市場投資環境變化，加上本案開發量體較大，投資金額高、回收期長，市場評估相對審慎，因此影響投資意願。

衛生局指出，銀新未來城仍是因應高齡社會的重要政策建設，推動方向不變，後續將盡速檢討招商條件及合作模式，並廣泛蒐集市場意見，在兼顧公共利益及投資可行性的前提下調整招商文件，重新公告招商，提升民間參與意願。

新北市議員李余典表示，銀新未來城是侯友宜一再強調、承諾任內要完成的重要政策，如今無人投標，他認為，既然市府不自己蓋要採取BOT，相關內容不能全由市府主導，而是應廣泛徵詢社福單位、長照機構及相關專業領域意見，整合出符合市場需求的完整方案，否則量體過大，自然降低投資意願。

李余典指出，銀新未來城內容應涵蓋多元面向，也要尊重公開招標與市場機制，畢竟業者在商言商，投資人一定會考量是否有合理收益，除醫療及長照功能外，也應檢視商場、美食街、停車場等配套設施是否足以支撐整體營運，才能縮短理想與實務間的落差，不能固步自封。

新北市議員王威元則表示，現階段無人投標並不令人意外，今年已進入選舉年，許多涉及龐大投資的重大BOT案，業者都可能抱持觀望態度，等待新任市長上任後確認政策方向，再決定是否投入。

王威元表示，市場期待新市府未來是否調整招商條件或規畫內容，市府後續若能重新檢討招商內容，朝更符合市場需求的方向修正，「怎麼做都是一種進步」，只要能提高招商成功機會，都正面看待。