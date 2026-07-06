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迎戰小暑高溫！全家冰飲三連發、攜手綠巨人推玉米酷繽沙

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
迎戰小暑高溫！全家冰飲三連發、攜手綠巨人推玉米酷繽沙。全家／提供
迎戰小暑高溫！全家冰飲三連發、攜手綠巨人推玉米酷繽沙。全家／提供

隨著二十四節氣中的「小暑」靠近，全台氣溫持續狂飆，消費者對於冷飲及冰品的消暑需求激增。據全家（5903）內部銷售數據顯示，酷繽沙自今年3月以來，買氣隨氣溫持續攀升，春季單月平均銷量較冬季激增近七倍， Let's Café 與 Let's Tea 等冰飲系列銷量同步爆發。

看準龐大的降溫解渴需求，「全家」集結旗下Let's Café、Let's Tea、酷繽沙與酷繽球組成「消暑冰飲四大天王」，分別推出「Let's Café 特大冰高蛋白摩卡咖啡」、「Let's Tea 冰冰仙草蜜」、「巨峰葡萄酷繽球」，更首度與台灣玉米粒品牌「綠巨人」跨界聯名推酷繽沙與多款人氣鮮食，全力應援夏季抗暑。

看準現代人講求效率，「全家」Let's Café與營養師研製的優蛋白品牌「NAKED Protein 裸肌」合作，共同推出Let's Café「特大冰高蛋白摩卡咖啡」，攝取咖啡因時還可同步補充蛋白質，使用100%優質乳蛋白，每100大卡蘊含14.2克蛋白質，一杯就能補足成人每日所需蛋白質的 1/3，無額外添加精緻糖，並以濃郁可可點綴醇厚咖啡，是運動前後與忙碌工作中最佳的活力來源。

迎戰炎夏高溫，「全家」酷繽球系列繼熱銷的「四季檸檬」後，全新話題新品「巨峰葡萄酷繽球」沁涼登場！「全家」今年4月推出便利商店首見的「果實風味冰球」，日銷破2萬杯，更成功在社群網路上掀起一波洗版狂潮。此次「巨峰葡萄酷繽球」嚴選台灣在地巨峰葡萄製成果汁冰球，將濃郁果味封存於每顆冰球中，消費者除可直接品嚐冰涼果香，更能發揮創意進行自由調飲。

Let's Tea推出夏日版「冰冰仙草蜜」了！嚴選新竹關西天然仙草慢火熬煮，搭配口感扎實Q彈的地瓜圓與蜜紅豆，帶來清爽低負擔的純粹感受。不僅如此，「全家」今夏更與家喻戶曉的玉米粒第一品牌「綠巨人」跨界聯名，將經典金黃脆甜玉米粒變身為酷繽沙與多款人氣鮮食，如便利商店首見的「綠巨人玉米牛奶酷繽沙」與「綠巨人玉米咖啡酷繽沙」。

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