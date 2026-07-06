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六張犁商圈要飛了？ 二大開發案逾350億元建設利多注入

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／取自google 地圖
房市示意圖／取自google 地圖

北市六張犁要飛了？信義代銷表示，六張犁近期有二大房市升級動力，一是國家住都中心主導「信義犁和案」，將投入255億元，由台北醫學大學進駐，整合全齡照護資源，打造智慧健康社區。

另一則是凱基人壽以101億元取得的「陸保廠C基地地上權案」。兩案合計達356億元、面積逾3.8公頃的開發規模，從醫療聚落、居住品質與複合機能三個面向，將全面重塑六張犁的城市樣貌。

信義代銷永續研展組協理童莉婷表示，六張犁生活圈緊鄰北醫商圈。區內有捷運六張犁站，可快速銜接基隆路高架橋往來雙北，交通機能極佳，更串聯信義計畫區與敦南金融商圈，生活與產業機能兼備，

觀察六張犁市場供給以屋齡30-40年為主，成交單價落在80-95萬之間，屋齡2年內的「潤泰信義」成交單價達130萬，反映區域新成屋供給稀少，也凸顯蛋黃區新案在產品條件、地段機能與資產保值性上的市場支撐。

除自住需求外，六張犁租屋市場發展蓬勃，受惠於醫療聚落與金融商圈環伺，許多高階白領為了就近通勤，選擇在此租屋，租金節節上揚。

這群具備經濟實力的醫療、金融與科技菁英，面臨高昂租金壓力，認為與其幫房東繳房貸，不如將租金轉化為置產資金。在租不如買的共識發酵下，主打輕總價門檻新案成為市場焦點，承接這波自住與置產買盤。

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