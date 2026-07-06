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富喬泰國新廠動土典禮 擴展東南亞AI與低軌衛星關鍵材料

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
富喬董事長張元賓。圖／公司提供
富喬董事長張元賓。圖／公司提供

富喬工業（1815）7月5日於泰國北柳府 Apex Green 工業園舉行第一期新廠動土典禮，由董事長張元賓親自主持，總經理張晉碩及經營團隊共同參與。董事長張元賓表示，本次總投資金額約新台幣 31億元，產能皆己被客戶訂滿。

依據說明，該新廠將導入先進製程，主要生產高階玻纖布產品，應用涵蓋 AI伺服器、低軌衛星、IC 載板等相關領域。新廠預計於2027年第三季量產，未來將結合區域供應鏈優勢，就近服務東南亞客戶，提升供應鏈效率與韌性，並預計明年下半年挹注集團營收與獲利。

富喬董事長張元賓。圖／公司提供
富喬董事長張元賓。圖／公司提供

東南亞 泰國 材料

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