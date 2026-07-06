富喬泰國新廠動土典禮 擴展東南亞AI與低軌衛星關鍵材料

隨AI與資料中心需求高速成長，許多工廠自動化產品領域已隨處可見供需吃緊現象。高盛證券指出，如亞德客-KY（1590）的滾珠螺桿已比線性滑軌更吃緊；新代（7750）的營收成長動能甚至已超越日系大廠發那科（Fanuc）等。

2026-07-06 12:51