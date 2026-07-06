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竹科工程師太會買！巨城上半年業績飆10.8% 電競、3C買氣爆發

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
深受家庭客群喜愛的「夏日放影所」7月25日、8月1日，於1F噴水池廣場播放大小朋都喜歡的動畫電影。Big City遠東巨城購物／提供
深受家庭客群喜愛的「夏日放影所」7月25日、8月1日，於1F噴水池廣場播放大小朋都喜歡的動畫電影。Big City遠東巨城購物／提供

Big City遠東巨城購物中心洞察大新竹消費型態，以品牌升級、話題活動與創新行銷，成功帶動消費熱潮，今年1至6月業績較去年同期大幅提升10.8%，再次展現商場強勁的集客力與營運實力。看準竹科工程師的購物偏好，導入高階電競周邊、人體工學椅以及3C新機上市，相關業種較去年同期成長13%。

同時，多部強檔熱門電影的齊發效應下，娛樂休閒也大幅增長18%；以及日本90年歷史的名古屋鰻魚飯名店及多家人氣輕食進駐，助攻餐飲雙位數成長；加上高達140家話題快閃店強勢加持，全面炒熱買氣。展望下半年，啟動逾千坪改裝，屆時將重磅引進全台矚目知名Buffet、服飾旗艦大店等，持續創造話題。

迎戰暑假旺季，以「全方位、全年齡層」活動策略，七月逾30家輕食、動漫IP、誠品書店曬書市集等快閃店。不僅好買好吃，還精心規劃一系列兼具藝文與娛樂的體驗，席捲全台的戰鬥陀螺熱潮持續延燒，為滿足廣大玩家與消費者的期待，7月18日至19日攜手麗嬰國際首度於8F公益空間舉辦「巨城盃G3戰鬥陀螺大賽」，開放兒童組及公開組一較高下，冠亞季軍分別可獲得G3限定版黃金邪神狂怒FE、黃金Y軸以及黃金4-55固鎖輪盤以及巨城購物抵用券。

深受家庭客群喜愛的「夏日放影所」7月25日、8月1日，17:00於1F噴水池廣場播放大小朋友都喜歡的動畫電影；8月份則有萌度爆表的「星際寶貝探索-爬行賽&搬運賽」、 韓國超人氣動畫「奇妙萌可」人偶見面會歡樂接棒。

備受國內外藝術創作者矚目的「BIG CITY 第九屆街頭藝術節」熱力再起。今年以「教育傳承」為核心主題，盛大規劃「夢想新秀計畫」，力邀首度在巨城演出的街頭藝人與新生代學子同台大展身手；同時推出「小小種子育成計畫」工作坊，由頂尖表演者於演出後親自授課，為台灣街頭藝術注入新生代活力。即日起至 7 月 15 日全面展開海選，預計選出「音樂組」與「雜耍組」各 10 強晉級決賽，共同角逐高達 33 萬元的總獎金。

巨城 竹科

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