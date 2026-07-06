網購可以智取、臺北地所可以智送 中山與松山示範先行

取網購、寄包裹有智取櫃，現在連地政案件也能自助投件！臺北市政府地政局於7月1日推出全國首創「智能送件櫃員機」，操作設計與民眾熟悉的店到店智取櫃師出同門，將送件流程化繁為簡。專業代理人改走智能送件通道，透過「驗證、帶入、投件」簡單三步驟，輕輕鬆鬆完成送件，節省排隊等候的時間成本，也可分流臨櫃送件人潮，把窗口與服務量能留給需要諮詢或個別協助的民眾，臨櫃辦理更順暢。

臺北房市交易熱絡，各地政事務所每日受理大量登記案件，其中不少案件由地政士或登記助理員代理送件。過去專業代理人與一般民眾都在臨櫃窗口等候，尖峰時段容易形成排隊人潮。「智能送件櫃員機」上線後，首波適用常見的買賣、贈與、配偶贈與、拍賣、交換及設定等案件，專業代理人可自行完成身分驗證、系統帶入資料及案件投遞的操作，與一般民眾的臨櫃服務形成分流，提升整體服務效率。

地政局指出，自助送件三步驟：第一步，身分驗證。櫃員機提供實體自然人憑證、行動自然人憑證、台北通、已註冊密碼健保卡或手機電信等多元驗證方式，方便地政士或登記助理員輕鬆登入系統；第二步，資料帶入。掃描稅單條碼或輸入內政部數位櫃臺案件流水編號，系統自動帶入案件基本資料，免自行登打。第三步，案件投入。投入智能送件櫃員機的投遞口，即可完成送件程序。

臺北地政透過專業代理人自助送件、一般民眾臨櫃服務的分流模式，讓每一個窗口都能發揮更大效益，也讓市民洽公更省時、更從容。「智能送件櫃員機」第一階段於中山及松山地政事務所示範上線，並將持續蒐集地政士及登記助理員的使用意見反饋，優化操作體驗。今年年底前，將完成全市6所布建，邁入智能送件新時代。