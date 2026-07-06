三鶯線通車利多出盡？ 5站房價下跌、頂埔站漲一成

三鶯線六月底開始為期兩個月免費試乘，迎來觀光人潮，不過今年房價似乎尚未反映通車效應。台灣房屋集團統計實價登錄，三鶯線沿線站點一公里內住宅2026年1~6月交易，排除媽祖田、挖子、橫溪等交易量過少站點後，漲幅最大站點為頂埔站，從2025年的41.7萬，今年升至46.1萬，漲幅達10.7%，堪稱最受惠站點。

不過其餘台北大學和鶯歌車站，漲幅0.1~0.3%之間，剩下5站皆小跌，其中陶瓷老街下修6.4%，國華站跌幅更達8.5%，三鶯線沿線房價呈現「漲跌互見、局部受惠」的格局。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，三鶯線2016年動工，建設效應多已提前反映，且串聯站點以新北市鶯歌、三峽、土城為主，非直達台北市，對於通勤族的效應，便利性大於時效性，因此對購屋買盤或移居吸力較有限。

近年限貸令導致房市交易趨緩，市場開始回到各站機能基本面，並非全面齊漲，也讓三鶯線好比小資族軌道置產的「人道走廊」，能在通車之際以相對平實的價位從容佈局。

至於沿線各站頂埔受惠最多，張旭嵐分析，主要因具備板南線轉乘優勢，未來三鶯線通車後，將成為三峽、鶯歌進入雙北捷運路網的重要門戶，通勤價值最明確，加上頂埔站周邊產業園區發展日盛，就業剛需厚實，因此最能吸引通勤族與外溢買盤。

跌幅最明顯的是國華站，2025年1–6月均價31.1萬元，2026年同期降至28.4萬元，年跌8.5%；其次為陶瓷老街站，年跌6.4%。這顯示通車效應並非雨露均霑，整體買氣仍以首購為主，產品也以低總中古屋居多。

台灣房屋鶯歌特許加盟店許詠甯表示，三峽、臺北大學等機能成熟生活圈，釋出物件有限，交易不多，價格支撐性強；鶯歌車站原本就有台鐵通勤便利性，軌道利多並非從無到有，因此漲勢尚不明顯；而陶瓷老街站、國華站周遭皆為開發成熟的區段，少見新案拉抬價位，房價受公寓等中古屋產品折舊的影響也較深。

許詠甯表示，陶瓷老街附近預售屋已達五字頭，凸顯中後段站點價格優勢，永吉公園站周邊中古屋低總價老公寓選擇較多，加上鄰近公園綠地，符合新青安首購總價預算，短期房價雖然未見全面補漲，但仍有望朝三字頭邁進。

鄰近鳳鳴重劃區的鶯桃福德站，供給多又遇上景氣盤整，價格稍有起伏，不過下個月新青安2.0實施，若提高婚育家庭貸款額度，加上通車強化在地自住信心，周邊新大樓交易買氣有機會溫和漸增。