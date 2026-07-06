欣新網投四億元 結盟東南亞品牌營運龍頭搶攻亞洲代營運商機

全整合電商營運服務商-欣新網（2949）6日宣布策略投資東南亞最大品牌營運服務商aCommerce Group Limited，以1,350萬美元（約新台幣4億元），正式建立雙方長期策略夥伴關係。

欣新網表示，未來雙方將整合台灣、日本、菲律賓及東南亞市場資源，結合AI、數據、品牌營運及在地營運能力，共同打造亞洲AI品牌服務平台，協助品牌以單一合作夥伴快速拓展多個亞洲市場。

根據顧問公司Momentum Works報告指出，東南亞電商市場在2025年商品交易總額（GMV）成長22.8%，達到1,576億美元（約新台幣5兆元）。加上日本、台灣等發展成熟的電商市場，亞洲已成為全球品牌拓展海外營收的重要市場。

近年愈來愈多品牌改採區域化經營，期望透過單一合作夥伴管理多個市場，以更精簡的組織架構提升營運效率。因此，能夠一站式整合品牌營運、AI、數據、物流與跨市場營運能力的平台，正成為品牌拓展亞洲不可或缺的關鍵支援，這也正是欣新網鎖定的核心戰場。

欣新網總經理黃懷恩指出，欣新網要打造的並非僅止於電商代營運服務，而是一個協助品牌快速搶進亞洲市場的AI驅動品牌營運平台，讓品牌得以單一窗口、跨市場同步布局，掌握亞洲下一波成長新商機。

欣新網近年積極拓展亞洲市場，2025年營收規模57.16億元，創歷年新高，年增21.2%；日本市場透過策略夥伴建立品牌營運能力，菲律賓市場營收則較2024年成長近六倍。藉由投資與aCommerce建立策略夥伴關係，將進一步擴大東南亞市場布局，建立橫跨台灣、日本及東南亞的區域營運網絡。

aCommerce成立於2013年，總部位於泰國曼谷，年營收約為3.8億美元，為東南亞最大品牌營運服務商。該公司營運涵蓋泰國、新加坡、馬來西亞、印尼及菲律賓、並擁有九座先進物流中心，以及逾32間直播銷售攝影棚，提供品牌營運、倉儲配送、數位行銷及數據服務，以及結合自有數據、AI分析及AI Agent 的統一電商平台。公司服務超過220個國際及區域品牌。股東包括NTT Docomo Ventures、DKSH、January Capital，以及KKR旗下 Emerald Media等知名國際機構，相關市場資源為其帶來更大的投資綜效。

aCommerce創辦人暨集團執行長 Paul Srivorakul表示，欣新網在品牌營運、MarTech（行銷科技）及數據驅動商務方面具備深厚能力，雙方在能力與市場布局上高度互補。結合欣新網的優勢，以及aCommerce在泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞及印尼深厚的在地營運能力，能協助數百個新舊品牌加速其在亞洲的數位商務拓展。

法人看好隨著東南亞電商市場持續高速成長，欣新網藉由此次機會進一步結合aCommerce在東南亞的在地營運能力，有助其從台灣領先的電商營運服務商，逐步發展為亞洲AI驅動品牌營運平台，強化下一階段營運成長動能。