深耕國際科研布局 中山大學延攬玉山學者共育人才

為深耕國際合作、強化教研能量，中山大學近期禮聘日本富山大學特任教授阿部郁朗、美國喬治亞州立大學教授謝博安，並續聘美國猶他大學講座教授胡仁華為玉山學者客座講座教授。

3名教授研究領域涵蓋天然物生合成與天然物化學、人工智慧與資訊科技創新、以及醫療資訊科技與數位轉型。中山大學期望透過玉山學者計畫，挹注國際研究能量、提升國際能見度並培育專業人才。

中山大學校長李志鵬強調，中山近年持續布局國際人才鏈結，透過玉山學者計畫、雙聯學位及跨國學術網絡，建立與歐美、日本等國際研究機構的長期合作關係。李志鵬指出，高等教育面對全球科研競爭與產業快速變動，大學除培育人才，更需建立穩定的國際合作平台。此次延攬與續聘3名重量級的國際玉山學者，不僅有助於提升研究與教學能量，更能讓學生與年輕學者接軌國際前沿議題，強化跨域與跨文化研究能力。

新聘玉山學者阿部郁朗為日本東京大學榮譽退休教授、現任富山大學和漢醫藥學綜合研究所特任教授，長期投入天然物生合成、酶催化、合成生物學與天然物化學，曾獲英國皇家化學會會士、日本政府內閣府紫綬褒章等重要榮譽，並擔任多項國際期刊編輯委員。阿部郁朗將於中山大學海洋生物科技暨資源學系協助規劃開設專題課程、建立海洋天然產物與生技應用研究平台，共同培育博士研究人才，並規劃與東京大學及歐美研究機構建立合作網絡，加速海洋生技研究的產學合作與技術移轉。

阿部郁朗表示，非常榮幸能以玉山學者的身份加入中山大學，雖然才抵達不久，但已經感受到中山的友善、熱情及濃厚的學術氛圍。期待能為中山大學的科學研究與教育事業貢獻力量，並與師生建立富有成效的合作關係。

而另一名新聘玉山學者謝博安為美國喬治亞州立大學電腦資訊系統系教授，研究領域涵蓋AI、資訊科技創新及數位治理。於國際頂尖期刊發表多篇研究論文，亦為高被引學者，曾獲資訊系統協會中生代獎等榮譽，並擔任國際頂尖期刊編輯。謝博安將與中山大學永續智慧電子商務研究中心合作探討AI如何應用於網紅、醫療、高齡福祉、電子導師平台及組織轉型等研究，並協助教師與博士生進行頂尖期刊論文投稿，強化資訊管理與智慧電子商務研究能量。

謝博安指出，很榮幸能加入中山大學永續智慧電子商務研究中心，期待與優秀的師生在AI賦能的數位創新、組織轉型及社會影響等前沿議題共同合作。

續聘的玉山學者胡仁華則為美國猶他大學營運與資訊系統系講座教授，長期投入醫療資訊科技、人工智慧、商業分析、電子商務與數位轉型、及組織技術與知識管理研究。胡仁華與中山大學資訊管理學系及永續智慧電子商務研究中心持續合作共同推動線上平台資料驅動分析、數位客服、AI賦能臨床決策、NFT交易及生成式智能AI應用等研究，並協助培育博士生、推動跨國研究合作與國際期刊論文發表，未來亦將持續深化合作，並協助中山大學提升在資訊管理領域的國際能見度與影響力。

中山大學研發長林宗賢表示，玉山學者計畫不僅是邀請國際頂尖學者來校交流，更是學校深化國際科研合作與學術布局的重要策略。此次新聘與續聘的玉山學者具國際影響力，與中山大學發展研究的方向高度契合。未來，中山大學也將持續整合校內研究能量，深化與國際學者的長期合作，進一步提升學校的研究實力。