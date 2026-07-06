快訊

巴威颱風亂分科測驗？大考中心7日說明應變規劃 8日拍板是否延期

世足賽／貝林漢梅開二度創罕見紀錄 凱恩率英格蘭淘汰墨西哥再進8強

毒油風暴襲台！賴總統：完全沒妥協空間 究責絕不寬貸

欣新網4億投資東南亞代營運商 拓展亞洲市場

中央社／ 台北6日電

全整合電商營運服務商欣新網宣布，以1350萬美元（約新台幣4億元），策略投資東南亞最大品牌營運服務商aCommerce，建立長期策略夥伴關係。欣新網向中央社記者表示，將持股約3%，主要看好東南亞電商市場規模是台灣的10倍大，期待此市場發展機會。

欣新網今天透過新聞稿表示，未來雙方將整合台灣、日本、菲律賓及東南亞市場資源，結合AI、數據、品牌營運及在地營運能力，協助品牌以單一合作夥伴快速拓展多個亞洲市場。

選擇此時投資東南亞品牌營運服務商，欣新網向中央社記者表示，因東南亞電商市場多年來維持雙位數成長，一直是鎖定的目標市場；近年經營菲律賓的成功經驗，也讓欣新網更有信心加速布局東南亞。

至於未來海外市場營收占比，欣新網表示，目前才正要投入東南亞市場，還無法給精準預估，不過東南亞電商市場約是台灣10倍大，期待東南亞市場發展。

欣新網表示，aCommerce成立於2013年，總部位於泰國曼谷，年營收約為3.8億美元，為東南亞最大品牌營運服務商，營運涵蓋泰國、新加坡、馬來西亞、印尼及菲律賓、並擁有9座物流中心及逾32間直播銷售攝影棚，提供品牌營運、倉儲配送、數位行銷及數據服務，以及結合自有數據、AI分析及AI Agent的電商平台。

aCommerce創辦人暨集團執行長保羅（PaulSrivorakul）表示，未來將結合欣新網的優勢，與aCommerce在泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞與印尼的在地營運能力，將可協助數百個品牌加速其在亞洲的數位商務拓展。

欣新網總經理黃懷恩指出，受惠於拓展亞洲市場，欣新網2025年營收規模已突破新台幣57.16億元，創歷年新高，年增21.24%；其中日本市場透過策略夥伴建立品牌營運能力，菲律賓市場營收則較2024年成長近6倍，顯示品牌營運模式具高度複製性。

黃懷恩說，此次與aCommerce建立策略夥伴關係，將進一步擴大東南亞市場布局，建立橫跨台灣、日本及東南亞的區域營運網絡。

延伸閱讀

中菲行營收／AI出貨熱潮推升 6月年增35.3% 連三月刷新近四年高點

中信銀行登上《The Asset》香港國際論壇 分享跨境融資實務經驗及解方

台積電法說會7月16日登場 聚焦全年成長目標和資本支出

中信銀海外布局 強化財務管理

相關新聞

店面居然和住宅一樣價！菲女狼看房意外上一堂商業課：現在大家搶的不是黃金店面

在北士科一新建案，店面開價竟與住宅相近。代銷分析，消費習慣改變使實體店面價值降低，且新興重劃區人口與商業機能尚待發展，反映房地產市場的轉變。

「股強房弱」 專家大預言推演三情境

去年以來，由於AI產業大爆發，股市一路飆漲，房市則受限於央行第七波打房，呈現量崩價跌，股市遠強於房市，形成明顯「股強房弱」現象。

竹科新貴外移往哪走？湖口跌了、這兩區房價還在漲！

受惠竹科、台積電效應帶動，新竹地區房市近年蓬勃發展，不過由於房價漲幅過快，中信房屋彙整實價資料，新竹縣市主要行政區近一年房價漲跌互見，其中竹東鎮由去年每坪24.5萬攀升至26.3萬元，年漲幅7.3%居冠。

無人艇採購案 可望重啟

國防無人載具，三大造船廠都吃得到。近期，朝野同步提出「國防自主無人載具採購特別條例」版本，市場預期，軍方原先因預算卡關而喊停的上千艘小型自殺無人艇採購案，可望重新啟動外，三家造船廠龍德、中信、台船都可望拿到訂單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。