欣新網4億投資東南亞代營運商 拓展亞洲市場
全整合電商營運服務商欣新網宣布，以1350萬美元（約新台幣4億元），策略投資東南亞最大品牌營運服務商aCommerce，建立長期策略夥伴關係。欣新網向中央社記者表示，將持股約3%，主要看好東南亞電商市場規模是台灣的10倍大，期待此市場發展機會。
欣新網今天透過新聞稿表示，未來雙方將整合台灣、日本、菲律賓及東南亞市場資源，結合AI、數據、品牌營運及在地營運能力，協助品牌以單一合作夥伴快速拓展多個亞洲市場。
選擇此時投資東南亞品牌營運服務商，欣新網向中央社記者表示，因東南亞電商市場多年來維持雙位數成長，一直是鎖定的目標市場；近年經營菲律賓的成功經驗，也讓欣新網更有信心加速布局東南亞。
至於未來海外市場營收占比，欣新網表示，目前才正要投入東南亞市場，還無法給精準預估，不過東南亞電商市場約是台灣10倍大，期待東南亞市場發展。
欣新網表示，aCommerce成立於2013年，總部位於泰國曼谷，年營收約為3.8億美元，為東南亞最大品牌營運服務商，營運涵蓋泰國、新加坡、馬來西亞、印尼及菲律賓、並擁有9座物流中心及逾32間直播銷售攝影棚，提供品牌營運、倉儲配送、數位行銷及數據服務，以及結合自有數據、AI分析及AI Agent的電商平台。
aCommerce創辦人暨集團執行長保羅（PaulSrivorakul）表示，未來將結合欣新網的優勢，與aCommerce在泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞與印尼的在地營運能力，將可協助數百個品牌加速其在亞洲的數位商務拓展。
欣新網總經理黃懷恩指出，受惠於拓展亞洲市場，欣新網2025年營收規模已突破新台幣57.16億元，創歷年新高，年增21.24%；其中日本市場透過策略夥伴建立品牌營運能力，菲律賓市場營收則較2024年成長近6倍，顯示品牌營運模式具高度複製性。
黃懷恩說，此次與aCommerce建立策略夥伴關係，將進一步擴大東南亞市場布局，建立橫跨台灣、日本及東南亞的區域營運網絡。
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