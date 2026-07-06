雄獅攜阿聯酋航空搶客 飛巴黎、米蘭16,888元起 歐洲旅遊甜甜價來了

隨著全球航空運能全面恢復，歐洲及中東航線機票價格逐步回歸合理區間，大幅帶動長程線旅遊需求回溫。雄獅旅遊觀察發現，今年旅客的「提前購票天數」較去年明顯增加，尤其長程線最為顯著，拉長約5至10天，顯示不少民眾已提早卡位秋冬旅遊。

看準此波長程線熱潮，加上阿聯酋航空近期正式在台灣引進新一代空中巴士 A350 客機，並推出備受全球旅客好評的豪華經濟艙，為台灣旅客帶來更豐富、舒適的飛行體驗，雄獅旅遊攜手阿聯酋航空於7月7日至7月11日推出「雄獅旅遊 x 阿聯酋航空 天天搶歐洲機票」限時促銷，除了每天上午11點準時釋出限量超優惠機位外，全線機票最低8折起，最高可折抵2,000元，出發日期最長適用至2027年1月31日，讓旅客輕鬆佈局下半年至明年初的出遊計畫。

下半年適逢多個歐洲節慶與連假，包含慕尼黑啤酒節、維也納聖誕市集、阿姆斯特丹燈光節等熱門活動，因此若透過阿聯酋航空，能以其綿密航網的優勢輕鬆抵達。此外，阿聯酋航空將於10月1日起以A350客機新開航芬蘭赫爾辛基航線，提供追極光旅客全新選擇。

雄獅旅遊表示，近期巴塞隆納、米蘭、蘇黎世等航點搜尋量暴增，若考量目前匯率走勢與當地消費水準，特別推薦西班牙與葡萄牙，其住宿與餐飲成本相對其他歐洲國家來得低，搭配此次阿聯酋航空促銷票價，成為現階段歐洲旅遊整體CP值最高的選擇。

7月7日至7月11日活動期間，每天上午11點準時釋出限量超優惠機位，均一破盤價只要16,888元，包括7月7日首發「巴塞隆納」、7月8日祭出「米蘭」、7月9日為「蘇黎世」、7月10日為「杜拜」、7月11日則由浪漫之都「巴黎」壓軸。 整體促銷方面，全線機票最低8折起，最高可折抵2,000元，讓旅客以最划算的價格享受阿聯酋航空的高品質服務。

除機票本身折扣外，雄獅旅遊更加碼多重疊加優惠。活動期間天天發送限量折扣碼，機票單筆滿2萬元即可折抵1,000元，團體機票單筆滿10萬元可折抵2,000元。

此外，針對不同通路與客群亦推出專屬加碼：週二、週四祭出玉山卡友專屬折扣碼，單筆滿35,000元可折1,500元；週三、週六則有雄獅APP專屬限量折扣，單筆滿1萬元可折500元。針對雄獅會員，首購加碼回饋300點雄獅幣，若於週三會員日首購，更可升等回饋500點並加贈專屬筆記本，讓旅客從機票折扣到會員點數一次賺滿。