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店面居然和住宅一樣價！菲女狼看房意外上一堂商業課：現在大家搶的不是黃金店面

聯合新聞網／ 菲女狼
至北士科看房時發現一樓店面開價竟與住宅相仿，代銷直言因網購普及、消費習慣改變及新重劃區人口尚待進駐，導致過去被視為最值錢的店面價值已面臨重新定價。記者林伯東／攝影
至北士科看房時發現一樓店面開價竟與住宅相仿，代銷直言因網購普及、消費習慣改變及新重劃區人口尚待進駐，導致過去被視為最值錢的店面價值已面臨重新定價。記者林伯東／攝影

去看房 意外上了一堂商業課

店面，好像沒有以前那麼值錢了？

菲一直很喜歡到處看房子。

雖然買不起，但看看市場、了解趨勢，也是一種樂趣。

前幾天接到代銷的邀約，去北士科看了一個新建案。

雖然口袋空空，但這可是近年很熱門的重劃區，當然還是想去看看。

結果，我發現了一件讓我很意外的事。

我一直以為，店面的單價應該都比住宅高。

沒想到，這個建案的一樓店面，開價竟然和住宅差不多。

我忍不住問代銷：「以前不是都說店面最值錢嗎？」

他的回答讓我有點意外。

他說，現在大家的消費習慣改變了，越來越多人選擇網路購物，店面的稀有性和價值，已經不像以前那麼明顯。

再加上北士科這類新興重劃區，雖然未來發展可期，但人口還需要時間慢慢進駐，商業機能也需要時間培養，因此店面的價格自然很難像過去一樣大幅高於住宅。

聽完之後，我忽然覺得，房地產真的很誠實。

一個時代改變了，人們的生活方式改變了，連最被看好的資產，也會跟著重新定價。

以前大家搶著開店，現在大家搶的是流量。

原來，不只是房子會漲跌，一個時代認為「最值錢的東西」，也會跟著改變。

◎感謝 菲女狼 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

重劃區 北士科

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