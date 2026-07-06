八貫第2季營收9.95億創高 接單已滿載到10月底

TPU（熱塑性聚氨酯）廠八貫今天公布第2季營收新台幣9.95億元，年增40.61%，季增8.5%，連續第2季改寫歷史新高。累積上半年營收19.12億元，比去年同期成長28.64%，已接近去年前3季獲利總和。

八貫今天表示，目前在手訂單穩健，截至10月底產能已接近滿載。相較往年，今年軍工、戶外及航太產品長單能見度明顯提升，其中部分訂單最長已可看到2027年第3季。

八貫6月營收3.08億元，年增40.14%，但比5月下滑8.6%，為連續第3季下滑。八貫說明，6月營收較5月略減，主要受戶外產品部分客戶拉貨時程調整影響，導致出貨減少，惟醫療及軍工產品出貨動穩健增加，支撐單月營收維持3億元以上的水準。

八貫進一步說明，軍工產品受客戶持續拉貨帶動，6月業績較5月成長43%；醫療產品也受惠全球醫療需求穩定，月增16%。戶外產品6月營收較5月減少16%，不過相較去年同期成長64%。

累計今年上半年，戶外產品仍為八貫最大營收來源，占整體營收比重約61%，上半年營收年增率38%。另外醫療產品營收占比約19%，上半年營收年增36%，戶外與醫療持續扮演八貫兩大營運支柱。