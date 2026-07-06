快訊

世足賽／貝林漢梅開二度創罕見紀錄 凱恩率英格蘭淘汰墨西哥再進8強

毒油風暴襲台！賴總統：完全沒妥協空間 究責絕不寬貸

李洋改革得罪既得利益者？運彩公會理事長：改革從來不是二分法

聽新聞
0:00 / 0:00

八貫第2季營收9.95億創高 接單已滿載到10月底

中央社／ 台北6日電

TPU（熱塑性聚氨酯）廠八貫今天公布第2季營收新台幣9.95億元，年增40.61%，季增8.5%，連續第2季改寫歷史新高。累積上半年營收19.12億元，比去年同期成長28.64%，已接近去年前3季獲利總和。

八貫今天表示，目前在手訂單穩健，截至10月底產能已接近滿載。相較往年，今年軍工、戶外及航太產品長單能見度明顯提升，其中部分訂單最長已可看到2027年第3季。

八貫6月營收3.08億元，年增40.14%，但比5月下滑8.6%，為連續第3季下滑。八貫說明，6月營收較5月略減，主要受戶外產品部分客戶拉貨時程調整影響，導致出貨減少，惟醫療及軍工產品出貨動穩健增加，支撐單月營收維持3億元以上的水準。

八貫進一步說明，軍工產品受客戶持續拉貨帶動，6月業績較5月成長43%；醫療產品也受惠全球醫療需求穩定，月增16%。戶外產品6月營收較5月減少16%，不過相較去年同期成長64%。

累計今年上半年，戶外產品仍為八貫最大營收來源，占整體營收比重約61%，上半年營收年增率38%。另外醫療產品營收占比約19%，上半年營收年增36%，戶外與醫療持續扮演八貫兩大營運支柱。

延伸閱讀

鴻海營收／6月8,218億元 單月、第2季、上半年均創同期新高

正淩營收／6月1.67億元 第2季創同期新高

鴻海6月營收報喜 寫三驚奇…本季可望續強

中砂營運 6月、第2季雙高

相關新聞

店面居然和住宅一樣價！菲女狼看房意外上一堂商業課：現在大家搶的不是黃金店面

在北士科一新建案，店面開價竟與住宅相近。代銷分析，消費習慣改變使實體店面價值降低，且新興重劃區人口與商業機能尚待發展，反映房地產市場的轉變。

「股強房弱」 專家大預言推演三情境

去年以來，由於AI產業大爆發，股市一路飆漲，房市則受限於央行第七波打房，呈現量崩價跌，股市遠強於房市，形成明顯「股強房弱」現象。

竹科新貴外移往哪走？湖口跌了、這兩區房價還在漲！

受惠竹科、台積電效應帶動，新竹地區房市近年蓬勃發展，不過由於房價漲幅過快，中信房屋彙整實價資料，新竹縣市主要行政區近一年房價漲跌互見，其中竹東鎮由去年每坪24.5萬攀升至26.3萬元，年漲幅7.3%居冠。

無人艇採購案 可望重啟

國防無人載具，三大造船廠都吃得到。近期，朝野同步提出「國防自主無人載具採購特別條例」版本，市場預期，軍方原先因預算卡關而喊停的上千艘小型自殺無人艇採購案，可望重新啟動外，三家造船廠龍德、中信、台船都可望拿到訂單。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。