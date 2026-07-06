竹科外溢效應發酵 近一年竹東、新豐房價逆勢上漲

受惠於科技產業蓬勃發展與台積電效應帶動，新竹縣市向來是建商積極布局、購屋族高度關注的房市熱區。中信房屋彙整實價登錄資料，近一年新竹縣市主要行政區的平均房價表現漲跌互見，其中，竹東鎮平均房價由去年的每坪成交均價24.5萬元攀升至26.3萬元，年漲幅達7.3%，居各行政區之冠。

新豐鄉則由每坪每坪成交均價26.7萬元上升至28.3萬元，年增6%，表現同樣亮眼；新竹市平均每坪房價由37.6萬元微幅上升至37.7萬元，年增0.3%；竹北市則由每坪單價48.6萬元小幅下修至48.3萬元，年減0.6%；湖口鄉，平均房價由每坪成交均價26.4萬元降至24.4萬元，跌幅達7.6%。

中信房屋延平站前加盟店店長蘇世杰指出，在整體市場買氣趨於保守的情況下，竹東與新豐仍能交出逆勢上漲的成績，關鍵在於產業發展利多與人口外溢效應持續發酵。

蘇世杰分析，竹東鎮鄰近科學園區，近年隨著科技產業迅速發展、就業人口增加，再搭配竹科三期的建設規劃，區域房市能見度大幅提升，吸引不少自住與置產買盤進場卡位。

而新豐鄉憑藉相對親民的房價優勢，以及便捷的交通條件，也是竹科新貴外溢需求的重要承接區，在穩定居住需求支撐下，房市表現自然不俗。

蘇世杰進一步表示，新竹市與竹北市生活機能完善、商業活絡、剛性需求穩定，又有科技產業提供強勁支撐，因此即使市況降溫，但區域房價波動並不大，整體仍維持穩健格局。

至於房價回落較明顯的湖口鄉，該區工業用地與工廠數量較多，且前往竹科仍有一段通勤距離，上下班時段容易出現塞車情況。

蘇世杰指出，過去幾年在資金潮與重劃區建設的帶動下，大量建商進駐推案，同步將湖口的房價拉抬至相對高點，不過，近兩年房市氛圍轉趨保守，市場交易量大幅下滑，區域行情也隨之進入盤整階段，今年市場上甚至還有個別建商主動降價的消息傳出。

對於新竹房市的後市發展，中信房屋研展室副理莊思敏指出，從長期來看，新竹地區仍具備產業、人口與就業等基本面優勢，整體發展前景持續看好，房市交易量能有望保持穩健成長。

莊思敏表示，尤其是竹東、新豐等二線地區，不僅房價基期相對較低，還能享有精華區人口外溢與產業擴張帶來的發展紅利，未來成長潛力相當值得購屋民眾留意。