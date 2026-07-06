生日假、周年假全都有 信義房屋為業務加碼多元休假

每月多1天假、生日可放假、到職周年也有假。信義房屋自七月起為業務同仁加碼休假，以工作生活平衡留住人才。薪資之外，也推出「信義雙7明日之星」計畫，保障新人前6個月月入5萬，首年挑戰7萬，積極攬才。

工作與生活能否取得平衡，已逐漸成為應徵者、企業員工愈趨重視的考量，薪資不再是唯一關鍵。信義房屋今年持續優化業務同仁假別規劃，從個人發展、成家育兒、家庭照顧，都提供相對應的支持，包括每月排休多1天，且不同於一般服務業，三大節日春節、中秋與端午節都可放假與家人團聚，此外，新增生日假、到職周年假、進修假各1天，及家庭陪伴假、員工旅遊假各2天，希望讓第一線的夥伴享有工作與生活平衡。

而在薪資與職涯發展部分，信義房屋觀察到，許多年輕族群與轉職者面對是否要選擇業務工作時，最擔心的不光是收入不穩定，也害怕無法持續成長，甚至是選錯職涯方向。因此，今年推出「信義雙7明日之星」計畫，從收入、培育到職涯探索，三大面向都提供完整支持，包括房仲新人前6個月保障月入5萬元、首年可挑戰月入7萬元，以及180天培訓課程與「七大高手」陪跑、更有望兩年內成為超業或店主管的雙軌職涯發展。

此外，信義企業集團以房仲本業起家，但集團事業版圖擴及建築開發、預售屋代銷、商用不動產、居住生活服務，甚至是海外不動產及觀光事業。104人力銀行今（4）日舉辦台北場職涯博覽會，超過300家知名品牌企業齊聚現場攬才，信義房屋亦開出多元職缺，包括不動產業務經紀人員、業務助理、分店秘書、Proptech數位人才，以及集團旗下建築開發、代銷、居住生活服務等；近年集團致力數位轉型，亦有Proptech數位人才、實習生、MA儲備幹部等招募需求，多元的職涯發展，讓員工不必擔心找不到合適的發展路徑。

信義房屋強調，創立45年以來，透過透明且高標準的治理架構，已不僅在全台逾千家上市櫃公司激烈角逐中，成為僅有7家「連續12年」蟬聯公司治理評鑑前5%的企業之一，今年更一舉奪得《遠見》ESG企業永續大獎「綜合績效組」首獎，以及「人才發展組」績優獎，顯示良好的治理，延伸至內部人才培育與數位轉型，直接轉化為營運上的優勢。

不僅在104職涯博覽會上，信義房屋提供HR一對一諮詢，吸引有興趣了解的應徵者靠攤諮詢；有意應徵者，也可上信義企業集團人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/knowledge/sales-related/20）或官方粉絲團查詢相關資訊。