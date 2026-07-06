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國聚建設腳步不停善意同行 城市風格路跑與公益間累積品牌價值

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「COZY RUNNER CLUB慵懶跑者聚樂部」風格路跑每年都吸引近6,000名跑者參與。業者提供
「COZY RUNNER CLUB慵懶跑者聚樂部」風格路跑每年都吸引近6,000名跑者參與。業者提供

國聚建設「COZY RUNNER CLUB慵懶跑者聚樂部」城市風格路跑邁入第5屆，將於11月15日在台中中央球場登場。邀請跑友繼續穿梭在城市發展焦點的台中市水湳經貿園區，以路跑儀式成為理解城市的一種體驗，形成台中市獨特的城市運動文化。

今年，也是國聚建設與安得烈慈善協會攜手合作，志工計畫邁入第10年的重要里程碑。10年來，國聚社區住戶持續投入公益服務，透過長期且穩定的行動累積，延續公益運作模式，成為品牌文化的重要核心之一。

國聚建設強調「用腳步實踐城市共好」，以運動連結城市、以參與累積改變；推行運動體驗和公益參與。

國聚建設指出，「COZY RUNNER CLUB慵懶跑者聚樂部」風格路跑自舉辦以來，每年都吸引近6,000名跑者，讓更多民眾用自在步伐與節奏參與城市運動，建立日常的運動習慣。

有連續報名3屆路跑活動的陳小姐分享，每屆活動都會推出不同設計與配色的跑衣，搭配兼具實用性與質感的紀念物資，她年年都與朋友持續揪團報名，享受不同的慵懶路跑體驗。

今年活動現場規劃Fubon Angels啦啦隊女孩：大頭、卡洛琳、潔米、貝兒，現場為跑友加油打氣，同時集結風格餐車市集，豐富多元。

「COZYRUNNER CLUB慵懶跑者聚樂部」路跑活動風格獨特，年年獲得更多不同領域的品牌方響應支持，跨界結合生活消費、健康運動與城市生活等多元品牌好友，形成跨產業合作平台。

另外，路跑規劃超過1,250個中獎機會，從星宇航空雙人機票、法國波爾多18L紅酒到風格生活獎項，提升整體體驗和跑友參與感。

國聚建設表示，本屆路跑感謝市政府運動局與多家業界品牌支持與贊助，讓COZY RUNNER CLUB慵懶跑者聚樂部成為台中年度最具代表性的城市風格路跑。包括正光製藥、FAV嚴選好襪、台中仲信金鬱金香酒店、伊蕾序語、清新溫泉飯店。

以及台灣優生集團、ILEYED、YUANDONGLI元動力、World Gym世界健身俱樂部、福爾摩沙物業管理機構、La proie、Wild Summer野一夏、寶貝國際、可樂果、卡迪那、萬家福、樂家康等品牌共同參與。

即日起慵懶跑者聚樂部路跑開放早鳥報名，相關訊息亦同步於國聚建設與各公關品牌方自媒體平台、萬家福台中區8家量販店，以及樂家康18家超市通路曝光。

透過運動、公益與城市三者的融合，國聚建設希望打造可持續發展的城市共好平台，更多人能以自身行動參與城市的改變。腳步不停，善意同行，是國聚路跑與生活的共同節奏。

今年也是國聚建設與安得烈慈善協會攜手合作，志工計畫邁入第10年的重要里程碑。業者提供
今年也是國聚建設與安得烈慈善協會攜手合作，志工計畫邁入第10年的重要里程碑。業者提供

路跑規劃1,250個中獎機會，包括星宇航空雙人機票等獎項，提升整體體驗和跑友參與感。業者提供
路跑規劃1,250個中獎機會，包括星宇航空雙人機票等獎項，提升整體體驗和跑友參與感。業者提供

「COZY RUNNER CLUB慵懶跑者聚樂部」城市風格路跑將於11月15日在中央球場登場。業者提供
「COZY RUNNER CLUB慵懶跑者聚樂部」城市風格路跑將於11月15日在中央球場登場。業者提供

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