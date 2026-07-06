國內最大的永續型生技創投鑽石投資公司 路孔明親掌總座

國內最大的永續型生技創投鑽石（6901）投資公司近日公告人事異動，由鑽石投資創辦人路孔明親自披掛上陣擔任總經理。路孔明昨（5）日表示，鑽石投資目前在手資金仍有五、六十億元，他將帶領鑽石投資協助國內生技發展進入新高峰。

路孔明表示，鑽石投資是在政府支持下首家掛牌上市的永續型創投公司，公司資本額逾85億元，不受一般創投投資期限影響，可長期支持生技新創公司長期研發。

鑽石投資董事會日前決議以最高金額1,021萬美元（約新台幣3.2億元）參與Syncell Inc.（新析生技）的現金增資，截至目前鑽石投資已成為新析生技僅次於經營團隊的第一大股東。新析生技為台灣創新生技儀器公司，為國內首家成功打造國際品牌的高階生技儀器公司。

此外，鑽石投資持股14.42%的醣基生醫，近期受惠美國FDA新法規趨勢帶動，股價兩個月內大漲逾3.8倍，並為鑽石投資帶來超過30億元的帳面價值。