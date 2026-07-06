國內生技投資動起來 市場青睞多檔獲超額認購

國內生技投資動起來，不讓半導體、AI專美於前，生技新創公司這兩年出現多檔超額認購的投資熱，業內認為，生技的投資熱潮似乎有回歸的跡象。

其中，安基生技去年曾經發起2.93億元的現金增資案，不料卻引來4億至5億搶購熱潮；三商行大股東翁肇喜間接投資的嘉正生技，以及馬偕醫院醫師呂衍達創立的先知生技，也傳出在今年增資過程獲得超額認購的重視。

安基生技曾在2023年6月底完成6.6 億元增資募款，超額認購了200%，該公司治療「甘迺迪氏症」（SBMA）的新藥AJ201原為罕見疾病用藥，但因競爭對手Nido公司臨床解盲接連失利，讓安基的藥物成為全球唯一治療解方，因此公司去年發起2.93億元增資案時，曾經引起外界搶購熱潮，後經董事會決議後，今年仍公告維持原有的增資規模。

嘉正生技原為生技中心衍生公司，後來授權給原料藥大廠旭富（4119）製藥，旭富董事長翁維駿是翁肇喜的兒子，在翁維駿的力挺下，嘉正生技發展抗體藥物複合體（ADC）正朝向與抗體放射複合體（ARC）領域開發，近期也將完成6億元的超額認購。

另一家發展「先天免疫檢查點」的先知生技，日前也宣布完成超額認購募資，主力新藥ASD141主要治療晚期實體腫瘤，目前已在國內邁入臨床一期試驗。