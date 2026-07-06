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生技創投募資掀百億大潮 日大和投資完成籌資…規模刷新紀錄

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
生技創投掀百億募資熱潮。生技示意圖。 聯合報系資料照
生技創投掀百億募資熱潮。生技示意圖。 聯合報系資料照

生技創投掀百億募資熱潮。日本大和投資發起的台日三號基金近日完成約40億元募資，規模創日本生技創投紀錄；中華開發資本也正募集50億元大健康基金，規模超越旗下其他產業創投額度；安富資本也正募集30億元以上安富三號基金，規模寫新猷。

由日本大和投資（DCI Partners）發起的台日三號生技基金近日已完成200億日圓（約新台幣40億）募資，其中看好台日兩國生技發展潛力，這檔創投基金規模不僅創下日本生技創投最高紀錄，後續基金規模更要擴大至250億日圓。

凱基金控（2883）旗下中華開發資本，今年起也開始募集規模達50億元的大健康基金，資金規模不僅超過中華開發資本過去兩檔生技基金，更將超過開發資本其他領域創投基金。

另外，由全福（6885）及台睿兩生技公司董事長林羣發起成立的安富資本，將自8月起啟動第三檔生技基金募集，資金規模30億元以上，也將超越安富前兩檔基金規模。

DCI Partners是日本大和證券集團旗下創投基金，自2012年起即看好台灣生技產業發展潛力，在台灣國發基金、及日本官方中小企業基盤整備機構的支持下，已先後成立兩檔台日合資的生技創投基金，專注投資日本及台灣生技新創公司，目前已順利進入台灣資本市場的被投資公司包括台康（6589）、仲恩、圓祥（6945）、心誠鎂（6934）、永笙（4178）、安立璽榮等。

今年6月底，DCI Partners宣布正式成立第三檔生技創投基金，資金規模達200億日圓，超越過去兩檔台日生技基金，且為日本國內最大的生技創投基金。有別於前兩檔生技基金，DCI Partners今年資金來源除了台、日兩國政府之外，也新增小額的韓國風險投資公司（KVIC）資金，該基金未來規模將擴大至250億日圓。

同樣的，中華開發資本近年來也先後成立兩檔生技創投基金，由於投資績效卓著，今年起開發資本已啟動第三號大健康基金的募資，目標額度50億元，與日本DCI Partners一樣，中華開發資本也會尋求國發基金支持，未來投資標的聚焦新藥及智慧醫療領域。

針對安富資本將發起的第三檔生技創投基金，林羣表示，安富資本一號及二號生技基金都已完成投資布局，近期最成功案例是剛上市的漢康-KY（7827）。

如今隨著AI產業發展邁入第三年，AI基礎建設將開始廣泛應用於生技領域，加上生技股歷經一、兩年相對低迷後，今年開始回溫，因此目前是再次布局生技產業的適當時機。

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