兩岸靚人物／雲英谷科技創辦人顧晶 搶進賽道 重構商業模式

雲英谷科技於5月27日登陸港交所，成為大陸「OLED顯示驅動晶片第一股」，受惠AI終端與XR設備需求帶動，Micro-OLED業務高速成長並推升整體營收。創辦人顧晶從IP授權起步，在價格競爭與供應鏈壓力下多次調整商業模式，透過產品化轉型與雙曲線布局，逐步將公司推向全球顯示驅動晶片龍頭位置。

紅海突圍 出貨躍前段班

顧晶現年44歲，擁有清華大學電子資訊工程學士與碩士，以及哈佛大學工程與應用科學博士學歷。2012年自哈佛畢業後，他帶著顯示技術回到深圳創業，成立雲英谷科技，初期以IP授權切入產業鏈，向京東方、天馬等面板廠提供次像素渲染等演算法並收取技術費。

但這種輕資產模式很快顯現結構性限制。收入受制於單點授權，議價能力掌握在下游面板廠手中，公司長期停留在技術供應端，難以進入產品與定價核心。

2016年前後，顧晶首次做出關鍵轉向，從IP授權進入AMOLED顯示驅動晶片設計。這一步本質是商業模式重構，從技術授權轉為產品化出貨，也意味公司進入韓系與台系主導的核心競爭賽道。

進入紅海市場後，競爭迅速加劇。面對聯咏、奇景等成熟供應商，顧晶早期讓雲英谷以價格換市場，透過出貨優先策略切入主流手機供應鏈，部分產品毛利一度承壓。

不過，此舉換來突破。2018年前後，雲英谷科技實現AMOLED驅動晶片量產，進入小米、OPPO等供應鏈，完成從技術驗證到規模出貨的關鍵跨越，並在2025年成為大陸第一、全球前五的主要供應商。

事實上，雲英谷真正的挑戰不在「能否做出晶片」，而在「能否建立盈利模型」。2023至2025年間，公司營收由7.2億元增至11.1億元，但仍累計約7.7億元虧損，主因AMOLED晶片長期價格競爭與同質化壓力。

提前卡位 推動第二曲線

在此背景下，公司形成「雙重依賴」，即客戶集中於手機品牌，供應端受制晶圓代工與材料，使議價空間受限。同時，紅杉中國、啟明創投、華為哈勃、高通創投及京東方、小米等股東形成跨產業鏈結構，既提供訂單，也強化供應鏈綁定。

在主業承壓下，顧晶推動第二曲線，布局Micro-OLED與Micro-LED，早早切入VR/AR與AI眼鏡市場提前卡位，並延伸至硅基驅動背板，試圖由手機供應鏈轉向下一代顯示平台。

其中，Micro-OLED業務快速成長，毛利率高於傳統產品線，成為少數具盈利彈性的業務，並帶動財務結構改善。公司隨之進入雙曲線模式，一端維持現金流，一端布局成長曲線。

最終，雲英谷歷經多輪融資後形成的產業與財務資本混合結構，使IPO成為治理收斂手段。

在登陸港交所後，公司完成資本市場定價，進入規模化企業階段。顧晶的路徑並非單一技術突破，而是商業模式轉型、價格策略與第二曲線布局的疊加結果。