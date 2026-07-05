點子農場／追求讓人不老 壯世代新思維

一年前，吳春城辭立委離開立法院之後，仍然持續推動他所倡議的「壯世代」運動。最近他的新書發表會，邀來柯文哲和柯建銘談高齡政策。坐在聽眾席上，我想起過去和吳春城聊天時，他曾經問：「人的一生都在追求功名利祿，老了退休之後該追求什麼？」我想，壯世代該是他的答案。

人生沒有最好的年紀，也沒有不好的年紀。年少渴望青春，年輕怨嘆青春，年老懷念青春。但只要有追求，生命就有青春。那該追求什麼才能永遠青春？

美國哈佛大學持續做了75年的「成人發展研究」，這是人類史上追蹤時間最長的幸福研究。這研究發現，決定人生是否充實的關鍵，既不是財富，也不是名聲，而是「生命還有沒有值得的追求」。

讓人持續燃燒的是目的感，不是成就感。成就是終點，目的是方向。有目的的人，永遠在路上，永遠年輕。

科學也支持這個洞見。神經科學家發現，人類大腦的「新奇渴求」（Neophilia）系統從不因年齡而退化。只要持續追求新的挑戰、新的連結、新的創造，多巴胺系統就持續活躍。換句話說，讓人老去的不是年齡，而是停止追求。

但該追求什麼？

熊彼德在1942年提出「創造性破壞」理論，說資本主義的核心，是不斷用新的創造取代舊的形式。但他沒說的是：創造性破壞，不只發生在經濟體系裡，也發生在每一個人的生命裡。

馬斯洛的需求層次理論，到了晚年也被他自己修正。他在生命最後階段意識到，自我實現之上還有一個更高的層次，自我超越。真正活得快樂的人，不是那些實現了自己的人，而是那些超越了自己、為更大的目的而存在的人。

這個洞見，說明了利他是最高級的利己。創意讓人發現更大的可能，公益讓人連結更大的意義，生意讓人創造更大的價值。這三意合一的創生思考，就是一種持續的自我超越。三意創生也創生三意，善循環生生不息。不斷自我超越的人，不會老。

壯世代運動關注的是政策和制度，讓55歲以上的人繼續被社會需要。但三意創生想解答的，是如何讓每一個年齡的人，都找到值得燃燒生命的追求。不是因為社會選擇需要你，而是因為你自己選擇繼續創造。

曹操53歲寫下「老驥伏櫪，志在千里；烈士暮年，壯心不已」，那時他剛完成北方的統一，正準備南征。劉禹錫在晚年的詩裡說：「莫道桑榆晚，微霞尚滿天」，是在承認衰老之後，依然選擇看見光。兩人相隔600年，說的卻是同一件事，青春不在年齡裡，在追求裡。

三意創生，就是用創意保持好奇，用公益找到意義，用生意創造連結。不限年齡，不問身分，只問：你還在燃燒嗎？公益，是意義的方向。生意，把意義落地。只有創意沒有公益，是無意義的聰明；只有公益沒有生意，是無法持續的善；只有生意沒有創意，遲早枯竭。

風雲不老，靈光不止，星光不死。認真活過就是風雲，活著時是靈光，離去後是穿透時代的星光。任何年齡都能活出的生命的精彩。