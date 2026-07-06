無人艇採購案 可望重啟

國防無人載具，三大造船廠都吃得到。近期，朝野同步提出「國防自主無人載具採購特別條例」版本，市場預期，軍方原先因預算卡關而喊停的上千艘小型自殺無人艇採購案，可望重新啟動外，三家造船廠龍德、中信、台船都可望拿到訂單。

造船業者認為，依照前一波標案規劃內容來看，由於採購數量龐大、交期要求緊迫，未來標案不太可能由單一船廠全數承攬，而是依各家船廠的產能與交付能力分配，台船、中信造船及龍德造船都有機會參與。

據了解，立法院5月三讀通過總額7,800億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，其中第一批、第二批軍購發價書預算上限分別為3,000億元及4,800億元，但無人機、無人艇、台灣戰術網路、部隊覺知套件及強弓飛彈等商購、委製項目並未納入。

總統賴清德多次表示，將持續推動無人載具產業發展，並透過追加預算、年度預算及特別預算等方式補足建軍需求。行政院也已通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，規劃編列上限2,100億元特別預算，執行期間自今年8月至2031年底，逐年籌建國防自主無人載具。

該草案日前遭藍白立委在立法院院會暫緩列案，但國民黨、民眾黨隨後均提出各自版本，顯示朝野對發展無人載具方向已有高度共識，差異主要集中在預算規模及執行方式。三個版本預計7月3日一併送交立法院處理、付委審查。