台塑化：明日起汽油調降0.6元、柴油調降0.7元

北市社宅採「3年1租、最長6年」制度，該制度也導致社宅每逢三年或六年就要重新檢修，耗費甚鉅，如健康社宅修繕總金額花費1024萬、平均每戶要6.2萬，議員質疑「一般人房子會3年大修一次嗎？」都發局諾檢討現行修繕機制，例如一次性地盤點管線和五金等設備，也為了避免高成本的維修，未來建社宅前期就從設計施工等地方做起。

2026-07-05 13:35