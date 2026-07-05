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台塑化：明日起汽油調降0.6元、柴油調降0.7元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台塑化（6505）5日宣布，6日凌晨起，汽油批售價格調降0.6元、柴油調降0.7元。

台塑化表示，受到美國與伊朗間的談判持續進行，荷姆茲海峽的航運逐漸回復正常，中東原油供應中斷的疑慮降低，促使本週國際油價續跌。

台塑化指出，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2026年7月6日（周一）凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.6元/公升、柴油批售價格0.7元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑化 柴油 荷姆茲海峽 油價 原油

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