快訊

問題油最新進度！食藥署公布257家業者名單及產品 需預防性下架

故宮、晶華餐廳皆進貨... 北市公布致癌油共14下游商、42校疑用過

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電設廠效應失靈？今年前四月高雄「科技三雄區」房價僅橋頭撐住

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
過去被視為高雄市外圍區域的楠梓、仁武與橋頭，在台積電南下設廠效應帶動下，區域房市能見度快速提升。圖為高雄房市示意圖。聯合報系資料照
過去被視為高雄市外圍區域的楠梓、仁武與橋頭，在台積電南下設廠效應帶動下，區域房市能見度快速提升。圖為高雄房市示意圖。聯合報系資料照

中信房屋研展室彙整實價登錄發現，今年前四月楠梓區每坪成交均價約26.7萬元，較去年同期下滑9.2%；仁武區平均房價則由每坪成交均價29.9萬元降至28.3萬元，年減5.4%；反觀橋頭區，每坪成交均價由30.1萬元上升至32.2萬元，年增7 %，是「科技三雄」中唯一維持正成長的行政區。

過去被視為高雄市外圍區域的楠梓、仁武與橋頭，在台積電南下設廠效應帶動下，區域房市能見度快速提升，還因此被外界稱為高雄房市的「科技三雄」。

對於楠梓、仁武房價出現回落，中信房屋橋頭仕豐加盟店店長甯容慧表示，近一年受到整體房市降溫影響，民眾對後市發展普遍抱持觀望態度，使交易動能明顯收斂。與此同時，近年高雄市新案供給相對較多，在需求放緩之下，部分建商與投資客為加速去化，議價空間也有所放大，近期市場上甚至傳出個別建案主動降價的消息。

甯容慧指出，楠梓與仁武過去受科技題材加持，房價漲幅高居各行政區前段班，如今隨著交易量縮減，區域房價出現適度調整亦屬合理現象，從中長期來看，隨著相關產業題材與建設計畫逐步落實，楠梓、仁武的發展動能仍在，整體前景依舊具備支撐性。

至於同樣被稱為「科技三雄」之一的橋頭區，房價卻逆勢走揚，甯容慧分析，主因位於高雄新市鎮的「鼎宇森花園」今年出現大量成交，該案採先建後售模式，以成屋形式銷售，根據實價登錄資料顯示，該案的成交單價約落在每坪成交均價約35~42萬元之間，進而拉抬了橋頭區的整體均價。

甯容慧表示，雖然本次橋頭房價逆勢上漲主要是受到新成屋挹注，但在目前市場買氣偏弱的環境下，該案仍能創下每坪成交均價達4字頭的成交紀錄，除了彰顯品牌建商的競爭力外，也反映了市場對橋頭地區的未來發展仍相當具有信心，產業進駐所帶來的人口紅利與就業效益持續受到關注

對於高雄房市的後續發展，中信房屋研展室副理莊思敏指出，近一年高雄房市雖受市場氛圍影響而出現短期波動，不過台積電進駐高雄設廠是事實，未來隨著產業聚落逐步成形，可望持續吸引就業人口與相關供應鏈廠商進駐，區域發展前景依然值得期待。

莊思敏表示，對於具備自住需求的購屋民眾而言，現階段市場回歸基本面，議價空間擴大，市場上的產品選擇性也變多，反而是相對有利的進場時機，購屋民眾不妨趁此機會慢慢挑選符合需求的產品，提前卡位具備發展潛力的區域。

高雄 台積電 房價 橋頭 楠梓 仁武 房市

延伸閱讀

水湳地王跨界驚喜！亞昕「THE ARC」迎來《六隻小豬》兒童舞台劇首演

股市賺飽資金也不會進房市？網認同：炒股太好賺誰要炒房

外資上調台記憶體廠評價 這類ETF布局再受關注

台股單日震盪千點怎麼熬？00406A經理人曝「總報酬」心法：用權利金收入平滑大盤波動

相關新聞

台積電設廠效應失靈？今年前四月高雄「科技三雄區」房價僅橋頭撐住

中信房屋研展室彙整實價登錄發現，今年前四月楠梓區每坪成交均價約26.7萬元，較去年同期下滑9.2%；仁武區平均房價則由每坪成交均價29.9萬元降至28.3萬元，年減5.4%；反觀橋頭區，每坪成交均價由30.1萬元上升至32.2萬元，年增7 %，是「科技三雄」中唯一維持正成長的行政區。

北市社宅修繕費破千萬 議員點一制度問題質疑：房子3年就大修？

北市社宅採「3年1租、最長6年」制度，該制度也導致社宅每逢三年或六年就要重新檢修，耗費甚鉅，如健康社宅修繕總金額花費1024萬、平均每戶要6.2萬，議員質疑「一般人房子會3年大修一次嗎？」都發局諾檢討現行修繕機制，例如一次性地盤點管線和五金等設備，也為了避免高成本的維修，未來建社宅前期就從設計施工等地方做起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。