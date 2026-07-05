台積電設廠效應失靈？今年前四月高雄「科技三雄區」房價僅橋頭撐住

中信房屋研展室彙整實價登錄發現，今年前四月楠梓區每坪成交均價約26.7萬元，較去年同期下滑9.2%；仁武區平均房價則由每坪成交均價29.9萬元降至28.3萬元，年減5.4%；反觀橋頭區，每坪成交均價由30.1萬元上升至32.2萬元，年增7 %，是「科技三雄」中唯一維持正成長的行政區。

過去被視為高雄市外圍區域的楠梓、仁武與橋頭，在台積電南下設廠效應帶動下，區域房市能見度快速提升，還因此被外界稱為高雄房市的「科技三雄」。

對於楠梓、仁武房價出現回落，中信房屋橋頭仕豐加盟店店長甯容慧表示，近一年受到整體房市降溫影響，民眾對後市發展普遍抱持觀望態度，使交易動能明顯收斂。與此同時，近年高雄市新案供給相對較多，在需求放緩之下，部分建商與投資客為加速去化，議價空間也有所放大，近期市場上甚至傳出個別建案主動降價的消息。

甯容慧指出，楠梓與仁武過去受科技題材加持，房價漲幅高居各行政區前段班，如今隨著交易量縮減，區域房價出現適度調整亦屬合理現象，從中長期來看，隨著相關產業題材與建設計畫逐步落實，楠梓、仁武的發展動能仍在，整體前景依舊具備支撐性。

至於同樣被稱為「科技三雄」之一的橋頭區，房價卻逆勢走揚，甯容慧分析，主因位於高雄新市鎮的「鼎宇森花園」今年出現大量成交，該案採先建後售模式，以成屋形式銷售，根據實價登錄資料顯示，該案的成交單價約落在每坪成交均價約35~42萬元之間，進而拉抬了橋頭區的整體均價。

甯容慧表示，雖然本次橋頭房價逆勢上漲主要是受到新成屋挹注，但在目前市場買氣偏弱的環境下，該案仍能創下每坪成交均價達4字頭的成交紀錄，除了彰顯品牌建商的競爭力外，也反映了市場對橋頭地區的未來發展仍相當具有信心，產業進駐所帶來的人口紅利與就業效益持續受到關注

對於高雄房市的後續發展，中信房屋研展室副理莊思敏指出，近一年高雄房市雖受市場氛圍影響而出現短期波動，不過台積電進駐高雄設廠是事實，未來隨著產業聚落逐步成形，可望持續吸引就業人口與相關供應鏈廠商進駐，區域發展前景依然值得期待。

莊思敏表示，對於具備自住需求的購屋民眾而言，現階段市場回歸基本面，議價空間擴大，市場上的產品選擇性也變多，反而是相對有利的進場時機，購屋民眾不妨趁此機會慢慢挑選符合需求的產品，提前卡位具備發展潛力的區域。