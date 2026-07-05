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日立永大電梯創業60周年 盛大舉辦家庭日活動

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
日立永大電梯歡慶創業60周年，舉辦大型家庭日活動，凝聚全體員工與眷屬向心力。圖／日立永大電梯提供
日立永大電梯歡慶創業60周年，舉辦大型家庭日活動，凝聚全體員工與眷屬向心力。圖／日立永大電梯提供

日立永大電梯歡慶創業60周年，昨日在西湖渡假村擴大舉辦家庭日活動，邀請來自全台員工與眷屬們近4000人歡樂大會師，活動中並將日立永大電梯最重視的S>>L>>Q>D>C企業精神轉化為適合全家大小共遊同樂的趣味闖關。透過每一關的遊戲體驗，讓員工與眷屬在歡笑中體認及凝聚Safety安全、Law法令遵循、Quality品質、Delivery交期、Cost成本的企業精神訴求，在彼此的交流互動中度過一個歡樂溫馨的60週年慶家庭日活動。

董事長小口辰廣表示，向現場員工眷屬們表達最深感謝，並感謝現場的日立永大電梯的同仁及眷屬家人，強調他們是真正的主角、主人，做出犧牲奉獻才有日立永大電梯這60年來的茁壯成長。過去60年，在大家的辛勤努力下，日立永大電梯深耕市場服務無數客戶，電梯出貨已突破10萬台新高，保養台數超過7.5萬台，能夠享有全台灣業界最傲人的成績，這些都是創造出來的成就。並希望大家持續秉持初心與信念，再創日立永大電梯嶄新的未來。

總經理沈裕則代表公司，向每一位辛勤付出的同仁致上最誠摯的謝意。他並強調，展望未來，將持續打造一個「安全、安心、舒適」的工作環境，構建一個能讓每一位同仁發揮所長的職場，讓每位員工能創造更多的價值，與公司共同成長，創造一個幸福企業，進而促進家庭的幸福美滿。

活動現場設計親子互動與團隊關卡、歌唱、抽獎等多項活動，結合寓教於樂的體驗內容，不僅讓企業文化具體化，更促進員工家庭與公司之間的連結與認同。活動中亦特別傳達公司持續推動安全、品質與永續發展的理念，強調在追求企業成長的同時，將持續兼顧員工福祉、社會責任與環境永續，朝向長期穩健經營的目標邁進。

日立

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