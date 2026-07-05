北市社宅修繕費破千萬 議員點一制度問題質疑：房子3年就大修？

北市社宅採「3年1租、最長6年」制度，該制度也導致社宅每逢三年或六年就要重新檢修，耗費甚鉅，如健康社宅修繕總金額花費1024萬、平均每戶要6.2萬，議員質疑「一般人房子會3年大修一次嗎？」都發局諾檢討現行修繕機制，例如一次性地盤點管線和五金等設備，也為了避免高成本的維修，未來建社宅前期就從設計施工等地方做起。

北市社宅租約採3年1租、最長6年制度，近年來各社宅租約陸續到期退租，住都中心也針對屋況修繕，準備給新租客入住，然後根據統計2023至2025年所有社宅退租共有1135戶其中共有701戶退租後需要修繕，總花費金額為2578萬354元，平均每戶金額修繕金額約3萬6776元，所花費用不低，議員徐弘庭也質疑，房客退租後住都中心就進場維修，「但一般人家裡會有3年一大修的狀況嗎？」

徐弘庭也點出部分社宅有很多重複問題發生，他舉例，健康社宅修繕總金額花費1024萬，其中9成修繕費用花在浴室，浴室重置更有81件將近一半；興隆D2社宅油漆花費別多，若是因建物位於木柵很潮濕，但隔壁興隆D1就沒有該問題，D2油漆費用是D1的2倍，他認為不管是使用者使用習慣問題或缺工前面興建的缺時都應把可能性調查清楚，不要造成資源浪費。

徐弘庭也提到，現行「3年一租」制度美其名是希望能夠照顧更多的人，但重置衍生的修繕成本，逢退租又得花大筆經費修繕，乾脆單純補貼租金成本還比較低，未來社宅規模越來越大，修繕及退租應建立更規模化的管理模式並蒐集住戶回饋做社宅總檢討。

都發局允諾，會持續彙整入住後報修案件及退租點交情況，回饋至後續社宅設計、施工督導、竣工驗收及營運維護作業中，也會針對各社宅實際修繕紀錄、常見情況及維護成本進行分析，作為精進興建品質與管理制度依據，如設備、管線、五金，強化設計、材料、查驗及交屋前檢核，提升社宅長期維護效能。

住都中心也說，健康社宅及興隆D2社宅近期因租約6年屆滿，退租戶數較集中，相關修繕需求及比例確實會較一般零星退租情形為高，已依常見修繕項目建立單價及施作內容，並採開口契約委託專業廠商執行，以統一標準、合理計價方式提升修繕效率，兼顧品質及經費使用效益，後續也將儘速完成空戶整理及配租作業。