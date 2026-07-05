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慧智基因攜手 Baylor Genetics 接軌全球精準醫療

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

上櫃生技股慧智（6615）3日宣布，與全球臨床基因診斷領導品牌Baylor Genetics策略合作，自7月正式導入多項國際級臨床基因檢測服務與專業判讀資源，以孕前帶因篩檢、產前單基因檢測、全外顯子定序（WES）、全基因組定序（WGS）及遺傳性癌症風險評估等服務為重點，結合 Baylor Genetics的國際臨床基因診斷經驗，與慧智基因在台灣完整的檢測及遺傳諮詢體系，提供更完整、更精準的基因醫學服務。

慧智基因表示，Baylor Genetics 總部位於美國德州休士頓 Texas Medical Center，源自 Baylor College of Medicine(貝勒醫學院)超過45年的臨床基因研究與診斷經驗，累積逾400萬件基因檢測案例，擁有完整的變異資料庫、臨床判讀系統及專業遺傳醫學團隊，是全球臨床基因診斷的重要機構之一，在產前檢測、兒科遺傳疾病、神經疾病、心血管疾病及遺傳性癌症等領域皆具有豐富的臨床經驗與國際影響力。

慧智基因總經理洪加政表示，精準醫療的價值不只是完成基因定序，更重要的是透過專業的臨床判讀，將基因資訊轉化為真正能協助醫療決策的依據。此次合作除了引進國際級檢測技術，更重要的是導入Baylor Genetics完整的臨床判讀能力、全球資料庫、精準醫療資源與遺傳諮詢團隊，協助醫師面對各類複雜疾病及遺傳疾病個案時，能獲得更完整且更具臨床價值的診斷支持。

洪加政指出，慧智基因長期深耕母胎醫學與精準醫療領域，建立完整的基因檢測平台及遺傳諮詢服務，更早在十年前即領先台灣投入NIPS單基因檢測發展，同時亦提供完整的孕前帶因篩檢等服務，打造更全面的孕期基因健康管理方案。此次獲得Baylor Genetics選擇合作，不僅代表慧智基因在檢測品質、技術能力及臨床服務獲得國際肯定，也象徵台灣基因醫學正式與全球臨床基因診斷體系接軌。

未來雙方將持續深化合作，透過國際級基因檢測技術、變異判讀系統、臨床專家資源及遺傳諮詢服務，協助台灣醫療團隊提供更精準、更即時的診斷與健康管理方案，持續推動母胎醫學、遺傳醫學及精準醫療發展，打造台灣基因醫學的新標竿。

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