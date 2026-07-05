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臻鼎集團開拓 AI 應用旗下鵬鼎擬募資不超過人民幣96億元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB龍頭臻鼎（4958）集團開拓AI應用，旗下鵬鼎預計募資不超過人民幣96億元，臻鼎代子公司公告也提到，該增資資金用途為慶鼎AI伺服器和高速光模組高密度互連積層板項目。

鵬鼎控股公告也提到，上市公司擬通過本次再融資，聚焦高階PCB 產能擴張與技術升級，重點投向 AI（人工智慧）伺服器器和高速光模組領域高階 HDI 等核心產品領域。

此外，鵬鼎控股也公告將通過募投項目實施新增約 65.56 萬平方米高階 HDI 年產能，進一步擴大 AI 服務器、高速光模組等高成長領域所需的高階 HDI 產品業務規模。此外，鵬鼎控股擬通過該次向特定對象發行股票募集資金，優化公司資本結構。

臻鼎 人民幣 伺服器

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