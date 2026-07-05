臻鼎集團開拓 AI 應用旗下鵬鼎擬募資不超過人民幣96億元

114年度所得稅的基本生活費每人為21.3萬元，在法理上並沒有問題，因為這是依法計算出的結果。但問題也出在這裡，制度上的數字未必等於民眾真實生活感受。尤其在通膨影響下，房租、育兒、長照、交通與醫療支出持續攀升，很難令人相信，這個數字足以反映民眾的基本生活需求。

2026-07-05 05:50