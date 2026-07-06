「股強房弱」 專家大預言推演三情境

去年以來，由於AI產業大爆發，股市一路飆漲，房市則受限於央行第七波打房，呈現量崩價跌，股市遠強於房市，形成明顯「股強房弱」現象。

未來這種情況會一直持續嗎？房市趨勢專家李同榮認為，未來股房之間有三種可能情境。

第一種是黑天鵝情境。如果股市因國際金融事件或系統性風險重挫30%以上，高槓桿投資人將面臨追繳與資金斷鏈，財富效果快速逆轉，市場信心崩潰，所有資金卡死於股市，房市也難以獨善其身。

第二種是雨露均霑情境。

若股市經過15%至20%的良性修正，市場資金重新進行資產配置，部分獲利了結資金回流房市，加上房市適時下修，而選前若信用管制逐步鬆綁，股市與房市都有機會同步回歸健康發展。

第三種是磁吸效應情境。

若AI熱潮持續推升股市再創新高，資金將持續被股市吸引，投資族、換屋族甚至部分首購族，都可能延後購屋，等待股市獲利後再進場。

李同榮表示，從各項數據及現況研判，「雨露均霑」是有最可能出現的劇本，有六成機率，其次是「磁吸效應」，有三成機率，演變成股房雙崩的「黑天鵝情境」，大概只有一成機率。

他表示，不管最後出現哪種劇本，股房關係將進入「分化循環」時代。

AI時代，股市波動將遠大於房市，未來股市漲跌速度將比過去更快，形成高波動新型態市場。