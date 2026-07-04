矽品精密志工社一對一陪伴彰化家扶兒遊麗寶 歡樂玩一天

矽品精密工業公司鼓勵員工從事公益，矽品志工社今陪伴彰化家扶中心40名住在二林區四鄉鎮及埤頭鄉的孩子，今到台中市麗寶樂園遊玩，經由一對一陪伴帶領家扶兒痛快玩水，度過難忘周末。

矽品志工社舉辦2026矽品精密樂園日，今早二林區四鄉鎮外加埤頭鄉的40名受扶助國小學童到家扶二林服務處搭遊覽車，跟矽品志工同前麗寶樂園。到達後先進行「矽品i公益」遊戲，家扶兒與志工共組4個小隊分持U字型球拍，同隊合作把球傳進球籃，在限時挑戰中培養默契。

經過熱身活動，家扶兒分往各項遊樂設施遊玩，搶救地心、時空飛俠、碰碰車等設施都是小朋友的最愛。今天還有人氣禮物公仔造型遮陽帽，家扶兒每人一頂，艷陽高照熱得要，大家戴公仔造型遮陽帽連乘坐遊樂設施時都不摘下。

矽品志工社活動主辦人林佩瑩說，這款帽子是委託庇護工場製作的「庇護童心-矽品公仔遮陽帽」，以實際訂單支持身障就業，並與家扶兒童分享，加乘公益效果。

精密人力資源處總務整合部經理徐美惠說，透過團隊合作與任務挑戰，培養孩子溝通協調與合作能力，在過程中勇敢嘗試、突破自我，矽品志工也在活動中與家扶兒童同樂，散播溫暖的力量。

家扶主任王震光表示，矽品精密到彰化縣和美鎮設廠，921地震後透過百元俱樂部齊集愛心，累積捐款已達1億元，矽品精密支持家扶25年，不只認養及助養家扶兒，更舉辦公益活動陪伴，2026矽品精密樂園日的前幾天有家扶兒一直問「什麼時候要出發？」小臉滿懷憧憬，彰化家扶感謝矽品精密源源不絕的愛心與關懷。