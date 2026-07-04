六都住宅坪數兩樣情？雙北都不到28坪 這縣市平均36.2坪居冠

除了成交屋齡持續攀升外，住宅買賣平均面積也呈現明顯南北差異。內政部統計，今年第1季全國住宅買賣移轉平均面積為31.6坪，與去年同期31.2坪相比變化不大，但六都之間仍存在近10坪落差，雙北住宅持續朝小宅化發展，南部則仍以較大坪數產品為主。

統計顯示，今年第1季平均成交面積最小的是台北市26.6坪，其次為新北市27.9坪，雙北皆不到28坪；台中市平均29.7坪，也低於全國平均。六都中僅台北、新北及台中低於全國平均，其餘桃園、台南及高雄均高於全國平均，呈現南北住宅坪數差異。

相較之下，南部住宅成交坪數相對較大，其中台南市平均36.2坪居六都之冠，高雄市33.7坪排名第二，桃園市31.7坪則略高於全國平均。其中，台南與台北平均成交面積相差約9.6坪，顯示不同地區因房價、土地供給及住宅型態不同，購屋坪數也有明顯差異。

若與去年同期相比，桃園市平均成交面積由29.5坪增加至31.7坪，增幅最明顯；新北市則由27.3坪增加至27.9坪；高雄市則由33.5坪增加至33.7坪，台南市也由35.9坪微增至36.2坪，南部住宅成交坪數仍維持相對寬敞。反觀台北市由27.1坪降至26.6坪，台中市也由31.1坪降至29.7，顯示部分都會區住宅坪數仍有縮小趨勢。

雖然全國住宅平均成交面積近一年變動不大，但雙北受房價影響，小坪數產品仍是市場主流；南部因土地成本及居住需求不同，成交住宅坪數仍明顯高於北部，呈現截然不同的購屋型態。