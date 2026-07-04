房市降溫、老屋交易卻創高？ 全國住宅平均屋齡突破32年

房市交易降溫，但成交住宅卻愈來愈老。內政部最新統計顯示，今年第1季全國住宅買賣移轉平均屋齡達32.1年，不僅首度突破32年，也較去年同期30.8年增加1.2年，再創歷史新高；另一方面，第1季全國住宅買賣移轉筆數僅2萬488筆，較去年同期2萬3,164筆減少2,676筆、年減約11.6%，顯示市場買氣放緩之際，住宅交易仍以中古屋為主。

觀察近一年變化，全國住宅平均成交屋齡持續走升，去年第1季為30.8年、第2季31.0年、第3季30.5年、第4季31.7年，今年第1季再攀升至32.1年，刷新統計新高，顯示老屋在市場交易中的占比持續提高。

六都中，台北市平均成交屋齡37.5年居冠，也是唯一逼近40年的城市；台中市34.8年排名第二，台南市平均33.5年排名第三，新北市32.1年、高雄市30.2年，桃園市27.6年則是六都中屋齡最年輕的城市，也是唯一平均屋齡仍低於30年的直轄市。

若與去年同期相比，多數縣市成交屋齡都有增加，其中桃園市由22.7年增加至27.6年，增加近5年，增幅最明顯；新北市由31.6年增至32.1年，台中市由33.6年增至34.8年，台北市也由37.3年增至37.5年。高雄市則是六都中少數平均屋齡略為下降的城市，由30.7年降至30.2年。

若觀察其他縣市，新竹縣平均成交屋齡25.73年、新竹市30.69年，宜蘭縣27.11年、彰化縣28.28年、屏東縣27.37年，顯示新興重劃區或新案供給較多的縣市，成交屋齡相對較低；成熟都會區則因開發較早、可供交易的新成屋有限，成交住宅仍以中古屋為主。

交易量方面，今年第1季以新北市4,588筆最多，其次為台北市2,656筆及桃園市2,652筆，台中市2,042筆、高雄市2,017筆、台南市1,448筆。

在房市買氣降溫之際，全國住宅成交屋齡卻持續攀升，顯示市場交易仍以中古住宅為主，也反映新屋供給有限及房價高檔下，購屋族持續轉向屋齡較高、總價相對較低的住宅產品，老屋交易已成為目前住宅市場的重要組成，未來成交屋齡是否持續攀升，也值得持續觀察。