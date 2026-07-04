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張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

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星宇航空突破極限 全球當代藝術機AIRSORAYAMA空山銀誕生

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空董事長張國煒巡視「空山銀」藝術機。圖／星宇航空提供
星宇航空董事長張國煒巡視「空山銀」藝術機。圖／星宇航空提供

星宇航空（2646）與日本殿堂級藝術家空山基量身打造的機身編號B-58553的「空山銀」藝術機於法國時間3日正式完成交機！作為星宇航空首架特別塗裝機，董事長張國煒特別率隊親赴法國土魯斯Airbus總部參與交機儀式，並與Airbus商用飛機業務首席執行長Lars Wagner及Rolls-Royce民用航空總裁Rob Watson共同主持交機典禮。

董事長張國煒將親自駕駛象徵藝術與航空工藝結合的「空山銀」，從法國返回台灣，預計於當地時間7月4日下午15:00起飛，台灣時間7月5日11:05抵達桃園機場，張董事長將親自完成這趟別具意義的飛行任務，為台灣的天空帶回能翱翔天際的藝術品。

為慶祝星宇航空「空山銀」藝術機交機，星宇航空與Airbus於土魯斯總部舉辦盛大的交機儀式，將儀式現場精心打造為頂級藝術品發布會，以大面積金屬反射材質、流動燈光與專屬音效打造沉浸式氛圍。

由張國煒、Lars Wagner執行長及Rob Watson總裁共同揭幕，在極具張力的揭幕前奏下，舞台背後的布幕被瞬間拉起，「AIRSORAYAMA Silver空山銀」正式亮相，同時「AIRSORAYAMA Gold空山金」也驚喜現身，宣告藝術機的華麗篇章正式展開。

星宇航空執行長翟健華表示，「非常感謝各界對於STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫的熱烈關注，並由衷感謝空山基老師親自操刀設計，以及Airbus、Mankiewicz等合作團隊，願意共同挑戰這項高難度的工程。本案籌備歷時三年，執行過程極為繁瑣，每一方在各項細節上皆展現出追求極致的堅持，最終成功將這份跨界美學實體化，為旅客帶來前所未有的視覺饗宴。」

Airbus商用飛機業務首席執行長Lars Wagner表示，「A350-1000是星宇航空拓展長程航線的主力機型。它在優化航線、降低油耗與碳排放的同時，提供旅客最舒適的體驗。我們非常驕傲能交付這架亮眼且獨特的AIRSORAYAMA藝術機，衷心期待看到這架絕美的飛機在天空中翱翔。」

「空山銀」機身承襲了空山基標誌性的金屬光澤美學，以銀為主軸、金為輔，將「AIRSORAYAMA」聯名標誌精準呈現於機身、機腹、翼尖與機頂。翼尖亦巧妙融入細膩的金屬漸層；機腹則以流線線條轉換為空山基經典作品「機械鯊魚」意象設計。本次設計最大挑戰為「機身色彩」，為克服碳纖維機身與航空法規，星宇航空、Airbus及塗料品牌Mankiewicz歷經數月研發，以「高濃度特殊雲母」與多層塗布工法，突破傳統噴漆限制，完美重現空山基作品冷冽的液態金屬質感，更在確保飛安的前提下，成就了對工藝極致追求的藝術結晶。

星宇航空董事長張國煒巡視「空山銀」藝術機。圖／星宇航空提供
星宇航空董事長張國煒巡視「空山銀」藝術機。圖／星宇航空提供

「AIRSORAYAMA Silver空山銀」由Rob Watson總裁、張國煒董事長及Lars Wagner執行長共同揭幕。圖／星宇航空提供
「AIRSORAYAMA Silver空山銀」由Rob Watson總裁、張國煒董事長及Lars Wagner執行長共同揭幕。圖／星宇航空提供

星宇航空執行長翟健華由衷感謝Airbus、Mankiewicz等合作團隊共同挑戰這項高難度的工程。圖／星宇航空提供
星宇航空執行長翟健華由衷感謝Airbus、Mankiewicz等合作團隊共同挑戰這項高難度的工程。圖／星宇航空提供

天空成為美術館 星宇航空再次突破極限，全球當代藝術機AIRSORAYAMA空山銀正式誕生。圖／星宇航空提供
天空成為美術館 星宇航空再次突破極限，全球當代藝術機AIRSORAYAMA空山銀正式誕生。圖／星宇航空提供

Airbus商用飛機業務首席執行長Lars Wagner致贈紀念禮予星宇航空執行長翟健華。圖／星宇航空提供
Airbus商用飛機業務首席執行長Lars Wagner致贈紀念禮予星宇航空執行長翟健華。圖／星宇航空提供

星宇航空董事長張國煒巡視「空山銀」藝術機。圖／星宇航空提供
星宇航空董事長張國煒巡視「空山銀」藝術機。圖／星宇航空提供

星宇航空與Airbus於土魯斯總部舉辦盛大的交機儀式，將儀式現場精心打造為頂級藝術品發布會。圖／星宇航空提供
星宇航空與Airbus於土魯斯總部舉辦盛大的交機儀式，將儀式現場精心打造為頂級藝術品發布會。圖／星宇航空提供

全球當代藝術機AIRSORAYAMA 空山銀正式誕生。圖／星宇航空提供
全球當代藝術機AIRSORAYAMA 空山銀正式誕生。圖／星宇航空提供

星宇航空 張國煒 桃園機場

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