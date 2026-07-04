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華映案再審遭大陸法院駁回 大同：裁定有瑕疵將循法律途徑救濟

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同公司。記者籃珮禎攝影
大同公司。記者籃珮禎攝影

大同（2371）2日晚間重訊公告，收受委任律師通知，大陸最高人民法院裁定駁回大同對華映科技訴訟案提出的再審申請。

大同對此指出，最高法院裁定認定有瑕疵，將與律師研究針對該裁定提起抗訴等救濟程序，且在大陸判決未獲得台灣法院認可前，於台灣並無強制執行力，對公司目前財務業務尚無影響。

回顧本案背景，主要源於大同旗下華映在中國大陸的履約補償爭議。華映科技於2019年在大陸提起訴訟，要求大同及華映負擔連帶清償責任。全案於去年第4季二審判決確定，大同須負連帶清償責任，金額高達人民幣30.29億元（約折合新台幣136億元），導致大同去年財報由盈轉虧。大同隨後向大陸最高人民法院提交申請再審，遭裁定駁回。

法界分析，大同先前已依會計準則提列相關損失，本金部分提列完畢，現階段僅持續估列利息，並無實際現金流出。大同雖在大陸再審受挫，但公司認為大陸程序尚未完全終結，仍會評估其他救濟管道；更重要的是，全案防禦關鍵在於台灣法院。

據了解，目前對方尚未向台灣法院聲請判決認可，若未來台灣法院裁定不予認可，該大陸判決即無法在台強制執行，大同先前先行提列的損失將有機會一次性全額回沖。大同表示，目前全案仍處於法律攻防階段，將積極捍衛權益。

另外，大同3日經投資審議會通過，將對100%持股子公司尚志投資進行現金增資，以每股10元認購2.5萬張，總金額2.5億元，公司指出目的為長期投資布局。交易完成後，大同對尚志投資累積持股將達4.23萬張，金額20.65億元，持股比例維持100%。

華映 大同 大陸

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