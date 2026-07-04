全家試行大夜無人營運 連鎖協會：日常便利變珍貴

零售業大缺工時代來臨，全家便利商店近期計畫在部分直營店導入大夜班無人營運模式，要以科技緩解人力瓶頸；台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡直言，「台灣人對24小時營運的理所當然，逐漸變珍貴。」她說，全家營運新模式，可說是整體連鎖業缺工的縮影。

全家近期在部分直營店貼出「大夜時段凌晨12點至清晨5點59分導入無人營運」告示，內容指出，消費者可透過自助結帳、自助咖啡、自助加熱及電子支付完成購物流程，一旦實行，將開啟超商夜間營運的新模式。

全家對中央社記者表示，面對人力結構變化與缺工挑戰，目前評估不同營運場景的自助化服務，包括夜間營運時段採自助結帳、自助加熱及電子支付等服務為基礎，測試不同服務模式、空間規劃及管理機制，以因應產業發展與人力挑戰。

全家指出，目前全台已有約700間店舖導入自助微波設備，約1700間店舖提供自助結帳服務，希望透過科技協助第一線提升作業效率，將人力投入顧客服務及店舖經營等更具價值的工作。

7-ELEVEN發展X-STORE 萊爾富OK各有省力布局

超商龍頭7-ELEVEN認為，「科技不是要取代人，而是讓人做更有價值的服務。」2018年起推出智慧零售實驗場域、無人店「X-STORE」，每年開設一家，目前已設置9家，其中校園商圈5家，來客數及業績均較街邊店型的X-STORE成長。

7-ELEVEN部分智慧服務也已導入一般門市，如全台門市收銀機均可使用自助結帳功能，尖峰時段依門市需求提供消費者使用，以及運用AI訂貨系統、智能平板提升門市營運效率，非單純降低人力需求。

萊爾富表示，考量自助服務機台有精進空間，將視市場需求與營運效益評估推動；此外，因應零售業缺工及商圈經營需求，依各商圈特性彈性調整部分辦公商圈及偏遠地區門市營業時間，目前全台約有130間門市採取非24小時營運。

OK超商部分門市設於校園、工業區等封閉型商圈，營業時間依各商圈特性規劃，未提供24小時營業。OK超商表示，2018年起導入OK mini智慧販售系統，主要設置於校園、工業區及小型社區等場域，提供24小時自動販售服務，延伸服務據點。

「連鎖業缺工問題，在這2、3年來都很嚴重。」全台最大連鎖店組織、台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡接受中央社記者訪問表示，連鎖業近年除了聘用中高齡、外籍配偶外，也透過建教合作補充人力，但仍難以填補缺口。

「台灣超商目前沒開放聘用移工，不少國家都依據國情，會適度聘用外國學生或外國打工或是移工。」她表示，全家近期測試大夜班無人營運模式，目的是希望解決加盟主最棘手的大夜班缺工，這是整體連鎖業缺工的縮影。「可見這事情（缺工）已是加盟主無法解決的問題，才有這樣的方式。」

大夜月薪5萬仍缺工 加盟主苦況漸發酵

她指出，目前不少超商大夜班月薪含勞健保已達新台幣5萬多元，還是招募困難，有加盟主抱怨，得半夜打電話叫員工起床上班；也有加盟主感嘆，只要員工願意來上班、不偷錢、不怠工就好，但仍留不住人。

她也表示，相較一般餐飲業，超商工作內容更加複雜，「以前都說台灣最美風景是人，其實台灣最厲害服務是便利商店，店員十八般武藝都要會；但隨著大缺工時代來臨，崩潰的是加盟主，他們的苦，現在已經開始發酵」 。

有些原本經營十多家門市的加盟主，因長期找不到大夜班人力，開始減少店數或不再續約；加上近一年台股大多頭，不少年輕人投入服務業意願降低，「有人甚至覺得做股票就能過日子，更遑論上大夜班。」

她說，全家此次測試只是開始，背後反映的不是單一企業導入科技，而是整個連鎖服務業在人力短缺下，不得不尋找新營運模式的迫切需求。