會員、熟食、自有品牌 量販決勝三關鍵

台灣生活型態改變，小家庭、獨居戶大增，量販決勝關鍵已不是低價，而是會員、熟食、自有品牌等三大戰場，量販業者表示，以前量販比的是價格，現在真正競爭的是「誰能讓消費者固定頻率回來消費」。

萬家福、大全聯、愛買等業者，都在量販市場中開闢新戰場。量販業者分析，賣商品對各家業者來說，雖然沒有難度，但也沒有太高的競爭力，乾貨、家電等商品，大家都不會差太多，因此，近年來大家都開始深耕生鮮、熟食、自有品牌、會員生態系等領域。

大全聯就表示，採免會費會員制度，並整合PX Pay、全支付及小時達、全電商等ＯＭＯ（線上線下整合）生態圈，滿足消費者各種需求。

而統一在併購家樂福的三年過後，除更名萬家福之外，也開始著手將採購、物流、會員等，與原有的統一超商體系結合，不久的未來，就能看到超商、超市、量販融為一體，形成一個完整的生態系。

量販業者也表示，近年同業們持續強化會員制度，透過Ａｐｐ、數位優惠券、點數回饋、個人化推薦等方式，提高會員黏著度，同時蒐集消費數據，分析不同族群的購買偏好，進一步推出更精準的促銷活動，會員制度已經從過去單純累積點數，演變成經營顧客關係的重要工具。

此外，生鮮熟食也是量販業者近年積極強化布局的重點。受到外食人口增加、小家庭比率提高影響，消費者對即食、即烹商品需求持續攀升，量販業者近年積極擴大熟食區，從便當、烤雞、壽司到現做披薩、咖啡，逐步把賣場打造為餐飲據點，希望吸引消費者不只是採買，更能直接用餐，增加進店頻率。

愛買去年開始推動內部轉型，強化熟食、生鮮與烘焙，甚至發展代客料理。愛買營運長姚偉昱直言，能吸引消費者的就是把東西弄好吃，藉此帶動來客數、凝聚消費者，否則大家自然會選方便的地方消費。他更說，以前民眾到量販店購物，是買完、順便去餐廳吃飯，但現在餐廳是吸客重點，因此，量販門市會進行櫃位汰換，引進好的餐廳，藉由這樣的發展讓客源愈來愈穩定。