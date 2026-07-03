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教學創新再攀高峰！東海大學教學實踐研究計畫通過48件 榮登中部第一

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
校長張國恩強調，在AI與新科技推波助瀾的新時代，教學現場的翻轉至關重要。東海大學提供
校長張國恩強調，在AI與新科技推波助瀾的新時代，教學現場的翻轉至關重要。東海大學提供

教育部公布115年度「教學實踐研究計畫」核定結果，東海大學展現強大的教學創新與研究量能，共計通過48件計畫。不僅高居中部大專院校之冠，更在全國不分公私立大學中榮登第四名。

其中，資訊工程學系終身特聘教授楊朝棟，寫下連續六年獲得該計畫核定的紀錄，成為東海卓越教學的指標。

根據教育部教學實踐平台官網最新公告，今年全國通過總件數為2,196件。在激烈競爭中，東海大學通過件數達48件，甚至超越許多頂尖國立大學。

觀察東海大學歷年的執行狀況，115年度的各項指標均創下歷史新高。副校長兼教務長楊定亞表示，這筆豐厚的資源，將全數投入於支持教師翻轉課堂、發展創新教學工具，進一步提升學生的學習成效。

資工系終身特聘教授楊朝棟在「工程學門」，提出結合生成式AI的教學創新計畫，是全校唯一連續六年獲通過的典範。

對於東海今年全方位的大幅進步，楊定亞特別指出，這樣的佳績絕非偶然，而是全校教師集體努力與學校完善支持體系共同推動的成果。

楊定亞強調：「這代表東海的老師們不僅具備頂尖的學術研究實力，更擁有一顆『願意為學生改變』的教育初心。這份對教學的熱情與專業，才是東海能持續進步、並在中部大專院校中脫穎而出的真正關鍵。」

校長張國恩亦表達了對全體教師的最高敬意與感謝。教學實踐研究計畫的優異成績，核心在於老師們願意為學生改變、為教學創新的堅持與努力。張國恩強調，在AI與新科技推波助瀾的教育新時代，教學現場的翻轉至關重要。

資訊工程學系終身特聘教授楊朝棟，寫下連續六年獲得該計畫核定的紀錄。東海大學提供
資訊工程學系終身特聘教授楊朝棟，寫下連續六年獲得該計畫核定的紀錄。東海大學提供

教育部115年度「教學實踐研究計畫」核定結果，東海大學通過48件計畫，高居中部大專院校之冠。東海大學提供
教育部115年度「教學實踐研究計畫」核定結果，東海大學通過48件計畫，高居中部大專院校之冠。東海大學提供

副校長兼教務長楊定亞強調，這代表東海的老師們具備頂尖的學術研究實力。東海大學提供
副校長兼教務長楊定亞強調，這代表東海的老師們具備頂尖的學術研究實力。東海大學提供

東海 教育部 東海大學

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