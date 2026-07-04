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SCFI運價指數連十漲

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數於昨（3）日出爐，運價指數連十漲，指數上漲87.23點至3,326.87點，周漲幅2.69%，四大主要航線都上漲。法人看好即將公布6月及第2季長榮（2603）、陽明及萬海營收、獲利表現。

陽明指出，傳統旺季、歐美進口商提前備貨以及終端需求回溫帶動下，第3季貨量與運價動能可望延續第2季表現，現階段航運市場仍受到地緣政治、能源成本及美國關稅政策等多重因素影響。

為降低供應鏈中斷風險並因應成本上升壓力，歐美進口商普遍採取提前拉貨策略，使訂艙需求維持高檔，艙位供給趨於緊張，進一步支撐運價走勢。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）達6,630美元，較前一期上漲563美元，周漲幅9.27%；遠東到美東運價每FEU達8,296美元，較前一期上漲912美元，周漲幅12.35%。

其中遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達3,418美元，較前一期上漲76美元，周漲幅2.27%；遠東到地中海運價每TEU達4,717美元，較前一期上漲51美元，周漲幅1.09%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周下跌14美元，周跌幅2.05%，遠東到日本關西、遠東到日本關東每TEU與前一周持平、遠東到韓國每TEU較前一周下跌14美元。

物流業者分析，中東局勢仍充滿不確定性，船公司短期內重返紅海的意願不高，市場仍處於缺船、缺櫃、缺艙位的結構性問題，再加上第3季傳統旺季正式啟動，預料運價仍將維持高檔，雖然本周運價漲幅縮小，貨櫃航運市場景氣可望一路延續至旺季高峰，以現在的運價，對於長榮、陽明及萬海都是相當好的獲利。

運價 指數 陽明

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